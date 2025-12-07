ТСН в социальных сетях

Умер 38-летний певец ADAM после длительного пребывания в коме: что стало причиной смерти

Звезда длительное время находился в тяжелом состоянии.

Автор хитов «Танцюй зі мною повільно» и «Ау Ау» ADAM, настоящее имя которого Михаил Клименко, умер на фоне тяжелого недуга.

Печальное известие сообщила супруга артиста Александра на странице в Instagram. Вдова написала, что сердце 38-летнего певца не выдержало сегодня утром 7 декабря. Подробности прощания она пообещала опубликовать позже.

«К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось», — со скорбью написала Александра Клименко.

Отметим, длительное время Михаил Клименко находился в коме. Он был госпитализирован на фоне тяжелой болезни — туберкулезного менингита, который поражает мозговые оболочки и нервную систему. Более двух месяцев ADAM боролся за жизнь в больнице, в том числе был и в реанимации. Но, к сожалению, его состояние не улучшалось.

Тем не менее, звездные коллеги всячески поддерживали его и помогали собирать средства на его лечение. А Александра просила ежедневно молиться за выздоровление ADAM всех неравнодушных поклонников и ежедневно надеялась на чудо. Но, к сожалению, преодолеть недуг Михаилу не удалось.

Напомним, недавно стало известно о смерти кинорежиссера Вячеслава Криштофовича, который был обладателем нескольких престижных премий.

