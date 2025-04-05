Умер 40-летний скандальный рэпер Паша Техник: названа причина смерти

Паша Техник

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Скандальный российский рэпер Паша Техник, настоящее имя которого Павел Ивлев, скончался.

В конце марта рэпер был госпитализирован в критическом состоянии в одну из больниц Таиланда. Тогда ему диагностировали аспирационную пневмонию с сепсисом, полиорганную недостаточность и повреждение почек. Спровоцировать такое состояние могло тяжелое отравление наркотическими веществами, которыми с 14 лет увлекался Техник.

Постепенно у полуобморочного рэпера прекратили функционировать легкие, начались проблемы с сердцем и отмиранием мозга. Его ввели в искусственную кому и подсоединили к аппарату ИВЛ. Однако 4 апреля 40-летний артист ушел из жизни после отключения от аппарата жизнеобеспечения. Об этом сообщила его экс-жена Ева Карицкая. К слову, незадолго до смерти Паши Техника его менеджеры собирали средства на операцию – 60 тыс. долларов.

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Паша Техник в больнице перед смертью

Отметим, Паша Техник родом из государства-террористки. Свой образ эпатажного рэпера он начинал строить с андеграундной группой Kunteynir, которая выпускала треки с кучей нецензурной брани. Он не скрывал, что с юного возраста злоупотреблял наркотиками и выходил в таком состоянии на публику. В свое время даже сидел в тюрьме в течение пяти лет за распространение психоактивных веществ. Также несколько раз Паша Техник пытался вылечиться от зависимости, но это не работало. В 2022 году рэпер уже был в похожем состоянии после передозировки наркотиками. Но тогда он смог выжить. У него остался несовершеннолетний ребенок.

К слову, Паша Техник об Украине и кровавых преступлениях России молчал. Однако в 2015 году посетил аннексированный украинский полуостров Крым, хотя обещал не делать этого. А уже в 2018 году, когда исполнитель пытался приехать к теще в Украину, то не смог этого сделать из-за запрета на въезд в нашу страну.