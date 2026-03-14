Умер 43-летний директор Аурики Ротару: известна причина смерти Игоря Лахина

Аурика Ротару и Игорь Лахин

В команде певицы Аурики Ротару произошло горе.

В Facebook фан-сообщество звезды написало, что умер ее директор Игорь Лахин. К сожалению, сердце мужчины прекратило биться в возрасте 43 лет. Информацию также распространила директор агентства ивентов Ирина Коваленко. В своей публикации она написала, что причиной смерти Игоря стала длительная болезнь, с которой он до последних дней боролся в больнице. Подробности болезни женщина оставила вне публичности.

«Игорек Лахин, ты уже не с нами… Я вчера (13 марта — прим. ред.) пришла к тебе в больницу и еще даже вчера надеялась, что произойдет чудо… Многие твои друзья тоже боролись за твою жизнь! У меня телефон красный от звонков и вопросов… Поверь, мы сделали все, что могли… К сожалению, болезнь оказалась сильнее и победила! К сожалению, ты уже на небесах! Это трудно воспринять! Ты еще такой молодой. Но ты останешься в наших воспоминаниях как талантливый, харизматичный человек! Легких тебе облаков!» — почтила память покойного Ирина Коваленко в Facebook.

Пост Ирины Коваленко

К слову, еще в конце января этого года на своей официальной странице Игорь делился, что его госпитализировали. В частности, показывал, как друзья и близкие навещали его и радовали приятными подарками. Тогда же Ирина Коваленко организовала сбор средств после того, как состояние директора Ротару резко начало ухудшаться после пребывания в реанимационном и хирургическом отделении в прошлом году.

В свою очередь сама Аурика Ротару печальное известие пока не комментировала. В это время в комментариях звезды и неравнодушные пользователи выражают соболезнования и шок.

«Светлая память» — Алла Кудлай

«Как?» — Алина Доротюк

«Как жаль… Царство Небесное» — Екатерина Бужинская

