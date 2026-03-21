Умер 54-летний звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" Николас Брендон
Семья актера прокомментировала его смерть.
Американский актер Николас Брендон, который в сериале "Баффи - истребительница вампиров" сыграл роль Ксандера Харриса, умер.
Печальную новость сообщила семья артиста, опубликовав заявление на его странице в Facebook. Жизнь актера оборвалась 20 марта в Сан-Франциско. Его не стало в возрасте 54 лет. Точная причина смерти не раскрывается, однако семья Брендона отметила, что он умер от естественных причин во сне.
"Мы с разбитым сердцем сообщаем о смерти нашего брата и сына Николаса Брендона. Он умер во сне по естественным причинам", - говорится в сообщении семьи актера.
Больше комментариев родные артиста давать не стали. Они попросили о приватности в это очень тяжелое для них время.
Отметим, Николас Брендон начал свою актерскую карьеру в 1993 году. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале "Баффи - истребительница вампиров". Артист снимался в ряде картин, однако они уже не имели огромного успеха. Семья актера также сообщает, что последние годы своей жизни он посвятил живописи и искусству.
Напомним, недавно умер американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Предлагаем узнать, что известно о последних днях жизни звезды боевиков, его семье и карьере.