Умер 56-летний актер Олег Гусев: известна причина смерти

Украинский актер Олег Гусев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

Печальное известие сообщил товарищ артиста — юморист Вадим Мичковский, он же Дядя Жора. Шоумен поделился щемящим постом в Instagram 24 марта и показал совместное фото. По словам Мичковского, актер долгое время боролся с болезнью. Несмотря на надежды близких на выздоровление, к сожалению, спасти его не удалось. Больше подробностей пока не раскрывают.

«Прощай, друг Олег… Светлая память светлому доброму человеку. Он любил жизнь, людей, друзей и объединял их вокруг себя, дарил настроение. Твоего большого доброго сердца и позитива хватало на всех. Мы очень ждали, что ты выздоровеешь… Покойся, Олег. Царство небесное. Соболезнования родным и близким», — написал шоумен.

Олег Гусев и Дядя Жора

Прощание с Олегом Гусевым состоялось во вторник 24 марта в монастыре на территории Ботанического сада. После этого покойного актера повезли в крематорий на Байковое кладбище.

К слову, Олег Гусев родился в городе Белая Церковь. Он получил образование в Белоцерковский национальный аграрный университет, однако свою жизнь посвятил актерской профессии.

В творческом багаже артиста — роли в ряде украинских фильмов и сериалов. В частности, он снимался в лентах «Носорог», «Я работаю на кладбище», «В той области небес» и «Васька Немешаев». Также актер сотрудничал с компанией FILM.UA Group, где работал в последние годы.