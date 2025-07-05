Умер 56-летний актер сериала "Зачарованные" Джулиан Макмэхон: что известно о причине смерти

Джулиан МакМегон / © Associated Press

Реклама

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, звезда культовых сериалов "Зачарованные", "Части тела" и "ФБР: Самые разыскиваемые", умер на 57-м году жизни.

Сердце актера остановилось 2 июля в городе Клируотер, штат Флорида. Причиной смерти стала длительная борьба с раком. Об утрате сообщила его жена Келли Макмэхон в комментарии для Deadline.

"С открытым сердцем хочу поделиться со всем миром: мой любимый муж, Джулиан Макмэхон, на этой неделе мирно отошел в вечность после мужественной борьбы с раком", - говорится в заявлении вдовы.

Реклама

Джулиан Макмэхон / © Associated Press

По словам Келли, актер до последнего оставался светлым человеком, который искренне любил жизнь, свою семью, друзей, карьеру и преданных фанов: "Его самым большим желанием было приносить радость другим. Мы просим дать нам время и пространство для спокойного прощания, а тем, кому Джулиан дарил свет, — нести эту радость дальше".

Макмэхон был трижды женат. В браке с австралийской певицей Данни Миноуг он пробыл год. Вторая жена - актриса Брук Бернс - родила ему дочь Мэдисон. В 2014 году актер женился на Келли Паньягуа, с которой прожил до последних дней.

Украинские зрители хорошо помнят Джулиана благодаря роли Коула Тернера - харизматичного демона и возлюбленного Фиби Холливелл в сериале "Зачарованные". Не менее знаковой стала его роль пластического хирурга Кристиана Троя в провокационной драме "Части тела", которая принесла актеру мировую славу.

Джулиан Макмэхон в роли Коула Тернера / © скриншот с видео

Также актер сыграл Доктора Дума в блокбастерах "Фантастическая четверка" и в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые", где три сезона играл агента Джесси ЛаКруа. Его последняя роль — премьер-министр Австралии в политическом триллере "Резиденция" на Netflix.

Реклама

Напомним, недавно умерла заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. Перед смертью артистка находилась в тяжелом состоянии.