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Умер 56-летний актер сериала "Зачарованные" Джулиан Макмэхон: что известно о причине смерти
Его обожали за роль Коула в сериале "Все женщины - ведьмы", но 2 июля сердце звезды остановилось. Джулиан Макмэхон ушел из жизни после длительной борьбы с тяжелым недугом.
Австралийский актер Джулиан Макмэхон, звезда культовых сериалов "Зачарованные", "Части тела" и "ФБР: Самые разыскиваемые", умер на 57-м году жизни.
Сердце актера остановилось 2 июля в городе Клируотер, штат Флорида. Причиной смерти стала длительная борьба с раком. Об утрате сообщила его жена Келли Макмэхон в комментарии для Deadline.
"С открытым сердцем хочу поделиться со всем миром: мой любимый муж, Джулиан Макмэхон, на этой неделе мирно отошел в вечность после мужественной борьбы с раком", - говорится в заявлении вдовы.
По словам Келли, актер до последнего оставался светлым человеком, который искренне любил жизнь, свою семью, друзей, карьеру и преданных фанов: "Его самым большим желанием было приносить радость другим. Мы просим дать нам время и пространство для спокойного прощания, а тем, кому Джулиан дарил свет, — нести эту радость дальше".
Макмэхон был трижды женат. В браке с австралийской певицей Данни Миноуг он пробыл год. Вторая жена - актриса Брук Бернс - родила ему дочь Мэдисон. В 2014 году актер женился на Келли Паньягуа, с которой прожил до последних дней.
Украинские зрители хорошо помнят Джулиана благодаря роли Коула Тернера - харизматичного демона и возлюбленного Фиби Холливелл в сериале "Зачарованные". Не менее знаковой стала его роль пластического хирурга Кристиана Троя в провокационной драме "Части тела", которая принесла актеру мировую славу.
Также актер сыграл Доктора Дума в блокбастерах "Фантастическая четверка" и в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые", где три сезона играл агента Джесси ЛаКруа. Его последняя роль — премьер-министр Австралии в политическом триллере "Резиденция" на Netflix.
Напомним, недавно умерла заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. Перед смертью артистка находилась в тяжелом состоянии.