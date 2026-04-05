Умер 57-летний заслуженный артист Украины Петр Приймак

Петр Приймак

В воскресенье, 5 апреля, стало известно о смерти ведущего солиста Национальной оперы Украины, заслуженного артиста Украины Петра Приймака.

Печальную новость сообщил главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко в Facebook. По его словам, известие стало полной неожиданностью для коллектива, ведь еще недавно 57-летний артист выходил на сцену. В частности, Приймак в последний раз выступил в опере «Кармен».

«Утро Вербного воскресенья принесло нам печальную весть — отошел в вечность ведущий солист театра, заслуженный артист Украины Петр Приймак. В это трудно поверить, это трудно принять, ведь только позавчера он пел в опере „Кармен“ — как оказалось в последний раз… Светлая тебе память, дорогой друг», — написал режиссер.

Причину смерти пока не разглашают. Известно, что уже 17 апреля певец должен был участвовать в постановке «Фауст».

К слову, Петр Приймак был выпускником Национальной музыкальной академии Украины (бывшей Киевской консерватории) и с 1993 года выступал на сцене Национальной оперы. Кроме этого, он передавал свой опыт студентам, преподавая вокал. Также снимался в музыкальных фильмах, в частности «Тра ля ля, или Как вам хочется» и «Песня калиновая».

Личная жизнь артиста также была отмечена трагедией. В 2023 году в ДТП погиб его брат-близнец Павел, который тоже был солистом оперы. У Петра Приймака остались жена и двое детей.

Напомним, ранее стало известно о смерти Михаила Мацялко — народного артиста Украины и основателя «Соколов», который популяризировал украинскую песню в мире.