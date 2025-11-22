ТСН в социальных сетях

Умер 58-летний Лесик Турко — соучредитель и экс-участник группы DZIDZIO

Музыкант ушел из жизни на фоне серьезных болезней с сердцем.

Стало известно о смерти украинского певца, бывшего участника группы «Дзидзьо» Олега Турка, он же Лесик.

Печальную весть 22 ноября сообщила журналистка Мария Панчишин в Facebook. Пока подробностей смерти она не разглашала и выразила свою скорбь.

«Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать», — написала она.

К слову, в конце прошлого года артист уже пережил серьезный инцидент прямо на сцене. Во время выступления на концерте Натальи Бучинской во Львове, где он должен был исполнить три новые композиции, у Лесика внезапно остановилось сердце. Музыкант упал на глазах у публики, а команда вынесла его со сцены на руках. Исполнителя срочно доставили в реанимационное кардиологическое отделение, где его удалось спасти. Уже через несколько недель Турко вернулся к концертной деятельности.

Ранее сын музыканта также рассказывал, что его отец годами имел серьезные болезни сердца. В мае 2024 года артист перенес сложнейшую операцию — ему заменили четыре клапана и аорту. Несмотря на рекомендации врачей, Лесик быстро вернулся на сцену и продолжил работать. В частности, давал регулярные благотворительные концерты для помощи ВСУ.

