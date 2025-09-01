- Дата публикации
Умер 90-летний легендарный автор мультфильмов "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля"
Радна Сахалтуев умер 31 августа. Художнику было 90 лет.
Умер украинский художник-постановщик анимации, художник-карикатурист Радна Сахалтуев.
Печальную новость в своем Facebook сообщил кинокритик и киновед Сергей Трымбач. Автора легендарных мультфильм не стало 31 августа. Радне Сахалтуеву было 90 лет, которые он праздновал 15 мая.
"Закончилось лето, и закончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Искренние соболезнования родным и близким Радны Сахалтуева. И наша светлая печаль - среди нас жил такой необычный животворный талант!" - написал Трымбач.
Отметим, Радна Сахалтуев родился в Улан-Удэ, республика Бурятия. Он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. После завершения обучения по распределению попал в Киев, где и остался жить и творить. За время своей творческой деятельности Сахалтуев создал такие мультфильмы, как "Веселый художник", "Тайна Черного короля", "Сказка о лунном свете", "Волшебник Ох", "Вокруг света поневоле", "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ", "Как казаки в хоккей играли" и многие другие.
