Певец Валерий Меладзе сообщил о смерти отца Шота.

Долгое время отец артиста боролся с тяжелыми последствиями коронавируса, что привело к смерти. Также он жаловался на боли в сердце. Как сообщает ряд росСМП (российские средства массовой пропаганды – прим. ред.), Шота попал в реанимацию в тяжелом состоянии, где его не смогли спасти медики. По некоторым источникам, Валерий Меладзе раньше времени прилетел с гастролей и последние дни провел с 90-летним отцом в больнице.

Умер отец Валерия и Константина Меладзе

В связи с трагическим известием Меладзе перенес все свои ближайшие концерты. Его директор также сообщил, что причиной такого решения стала именно "потеря близкого человека".

Умер отец Валерия и Константина Меладзе

Отметим, певец Валерий Меладзе долгое время отмалчивается о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Хотя и поначалу пытался встать на сторону Украины, но в конце концов удалил пост с поддержкой. И впоследствии с женой Альбиной Джанабаевой и сыновьями покинул страну-террористку, где признан "иноагентом". Также недавно стало известно, что у знаменитости отобрали бизнес в Москве, который он развивал в течение 20 лет.

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