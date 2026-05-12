Умер актер Черниговского драмтеатра Николай Мироненко: сердце артиста остановилось на 76 году жизни

Умер актер Черниговского драмтеатра Николай Мироненко — заслуженный мастер сцены, которого зрители будут помнить по ролям в спектаклях «Наталка Полтавка», «Лесная песня» и «Сорочинская ярмарка».

Печальную весть сообщили в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Тараса Шевченко. Артиста не стало на 76-м году жизни. Мироненко десятилетиями выходил на сцену и был одним из тех актеров, чей голос и харизма становились украшением спектаклей. Коллеги вспоминают его как человека с особой любовью к театру и зрителю. Для многих черниговцев он оставался настоящим символом местной сцены.

Особую любовь публики Мироненко получил именно благодаря ярким характерным ролям. Его герои сочетали юмор, искренность и глубину, а каждое появление на сцене легко запоминалось зрителям. Актер много лет оставался неотъемлемой частью творческой жизни Чернигова.

Прощание с Николаем Мироненко состоится в четверг, 14 мая, в 12:00 в нижнем зале церкви Всех Святых в Чернигове.

