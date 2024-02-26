Умер актер из фильма "Капитан Марвел" после пяти лет борьбы с тяжелой болезнью

Знаменитости не стало на 50-м году жизни.

Умер известный канадский актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильме "Капитан Марвел" и сериале "Звездный путь: Дискавери".

Печальную новость сообщила семья артиста на его официальной странице в Instagram. Кеннет Митчелл ушел из жизни 24 февраля. Актера не стало в возрасте 49 лет.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Кеннета Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", — говорится в сообщении семьи актера.

Кеннет Митчелл с женой и детьми

Кеннет Митчелл ушел из жизни после пяти лет борьбы с тяжелой болезнью. Известно, что в 2018 году у артиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Это тяжелое заболевание, которое поражает моторную систему. С октября 2019 года Кеннет уже передвигался с помощью инвалидного кресла, а в 2021-м артист не мог говорить из-за болезни. У Митчелла осталась жена и двое детей.

Напомним, недавно стало известно, что ушла из жизни звезда сериала "Клон" Жандира Мартини. Жизнь 78-летней артистки забрала тяжелая болезнь, которую у нее диагностировали пять лет назад.

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