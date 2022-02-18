Умер актер из фильма "Весна на Заречной улице" Геннадий Юхтин

Актер заболел коронавирусом.

В возрасте 89 лет скончалась звезда советского кинематографа Геннадий Юхтин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

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Отмечается, что актер заболел COVID-19. 15 февраля стало известно, что он находится в реанимации. К слову, при первой госпитализации 9 февраля у него была я серьезная одышка из-за пневмонии, а также общая слабость и признаки ОРВИ. Когда его состояние стабилизировалось, он попросился домой. Его выписали.

Среди работ Юхтина – роли инженера Крушенкова в фильме "Весна на Заречной улице", шофера Павла Евдокимова в "Дели Румянцева", Муравьева в фильме "Мертвый сезон", пирата Израэля Хендса в "Острове сокровищ", а также роли в картинах "Жайвор и "Акваланги на дне".

Как сообщалось, известная российская актриса Евгения Брык ушла из жизни в возрасте 40 лет. Как выяснилось, Брик умерла "после продолжительной болезни и продолжительного лечения", которое проходило в Лос-Анджелесе. В окружении актрисы говорят, что речь идет не о коронавирусе, или о его последствиях. У Евгении осталась 12-летняя дочь Зоя и муж, режиссер Валерий Тодоровский.