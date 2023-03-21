Умер актер из фильмов "Гарри Поттер" и "Звездные войны" Пол Грант

Умер британский актер и каскадер, который снимался в "Гарри Поттере" и "Звездных войнах", Пол Грант.

Как пишет издание The Sun, знаменитость 16 марта обнаружили без сознания у железнодорожного вокзала Лондона. На место происшествия приехали врачи и уже тогда констатировали у него отсутствие мозговой деятельности. Впрочем, было принято решение госпитализировать актера и подключить его к аппарату жизнеобеспечения. Но это не принесло результатов. Утром 20 марта Гранта объявили мертвым.

Пол Грант / Фото: https://www.facebook.com/Paul King Grant

"Я опустошена. Мой папа был легендой во многих смыслах. Он всегда вызывал улыбку и смех на лице каждого. Он сделал бы все для кого-либо. Он был актером, отцом и дедом. Он очень любил своих дочерей и сына, свою девушку Марию, а также ее детей, которые были ему как родные. Мой отец, я так тебя люблю, спокойно спи", — прокомментировала дочь актера Софи Джейн Грант.

Пока не разглашается, что именно стало причиной смерти 56-летнего актера. Впрочем, ранее Пол признавался, что он злоупотреблял наркотическими веществами и алкоголем.

Отметим, Пол Грант прославился благодаря роли эвока в шестой части "Звездных войн" и гоблина в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Рост знаменитости составлял 132 см.

Пол Грант в роли эвока из "Звездных войн"

Пол Грант в роли гоблина из "Гарри Поттера"

У Гранта осталась любимая девушка Мария и трое детей от брака с Джанет Кроусон – Соффи, Николь и Робби.

Напомним, недавно стало известно, что ушел из жизни звезда фильма "Джон Уик", американский актер Лэнс Реддик. Знаменитость найшли мертвым в собственном доме.

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