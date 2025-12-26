Умер актер из сериала "Друзья" Пэт Финн в возрасте 60 лет

Пэт Финн / © Associated Press

Американский актер Пэт Финн, который играл в популярных сериалах, в том числе и ситкоме "Друзья", умер.

Печальную новость сообщает издание BBC. Актера не стало 22 декабря в возрасте 60 лет. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Уже и известна причина смерти Пэта Финна. Жизнь артиста забрала онкология. Еще в 2022 году актеру диагностировали рак мочевого пузыря. Он долгое время боролся с болезнью, но в конце концов его жизнь оборвалась. У Пэта Финна осталась жена и трое детей.

"Пэт учил, дружил и был наставником бесчисленного количества учеников в течение многих лет, и вам будет сложно найти кого-то, кто мог бы сказать о нем хоть какое-то нехорошее слово", - говорится в сообщении семьи актера.

Отметим, Пэт Финн - американский актер, который в основном играл в сериалах. Он начал свою карьеру в далеком 1992 году. За это время актер успел сняться во многих популярных сериалах. В частности, артиста можно увидеть в "Друзьях", "Сайнфелде" и "Докторе Хаусе", но в эпизодических ролях. Наибольшую популярность Финну принесло участие в ситкоме "Средний класс".

