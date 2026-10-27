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Дата публикации
Категория
Гламур
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Умер актер "Слуги народа" Юрий Якуша: что о нем вспомнили коллеги и какие роли он сыграл

Звезды не стало в возрасте 51 года.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Юрий Якуша

Юрий Якуша / © Facebook/Hennadiy.Minayev

Украинский театр и кино понесли потери — в возрасте 51 года умер актер Юрий Якуша.

Артист работал на театральной сцене и снимался в популярных украинских сериалах, в частности, в политической комедии «Слуга народа». Коллеги вспоминают его как талантливого и начитанного актера с особым чувством юмора.

Звезда скончалась еще 25 октября. Однако трагическое известие сообщили лишь на днях в «Театре на Печерске», с которым связана значительная часть его творческого пути. Пока причину смерти артиста не разглашают. В театре отметили, что Якуша был среди тех, кто стоял у истоков создания коллектива. Там также поделились теплыми воспоминаниями о его таланте и характере.

«Ушел из жизни Юрий Якуша — наш коллега, сокурсник и товарищ, один из тех, кто стоял у истоков Театра на Печерске. Юрий был очень талантливым, начитанным актером. А еще — человеком, который с полной серьезностью мог рассказывать самые смешные вещи. С ним связано множество курьезных историй. Он был задействован в знаковых представлениях, навсегда остающихся частью нашей общей истории. Сегодня нам больно прощаться с человеком, который был частью нашей жизни, нашей юности и нашей истории», — говорится в заявлении театра в Facebook.

Юрий Якуша / © Facebook

Юрий Якуша / © Facebook

В коллективе также поблагодарили актера за общий путь, его талант и воспоминания, которые останутся с коллегами. Дату и время прощания с Якушей должны сообщить дополнительно. Однако церемонию планируют провести в помещении «Театра на Печерске».

«Юра, спасибо за общий путь, за талант, за истории, которые мы еще долго будем вспоминать, и за то, что был частью нашей театральной семьи! Покойся с миром», — написали представители театра.

Жизненный путь Юрия Якуша: от театральной сцены до телеэкранов

Юрий Якуша родился 6 января 1975 года. В 1999 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, где учился на актерском курсе Николая Рушковского.

В течение 1999-2008 годов актер работал в Киевском академическом театре на Печерске. На его сцене он принимал участие в постановках «Человек из Ламанчи», «Остров нашей Любви и Надежды», «Арлекино» и «Ионыч». Этот период стал важной частью его творческого становления.

Юрий Якуша / © Facebook

Юрий Якуша / © Facebook

Впоследствии Якуша выступал в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. Среди спектаклей с его участием — «Вишневый сад», «Сон летней ночи», «Полианна», «Принц и Принцесса», «Ромео и Джульетта», «Приключения Тома Сойера» и «Двенадцать месяцев».

Какие роли Юрий Якуша сыграл в кино

С 2001 года актер стал сниматься в кино и телевизионных проектах. Его можно было увидеть в сериалах «За двумя зайцами», «Возвращение Мухтара», «Враг номер один» и «Деревня на миллион».

Одной из заметных работ Якуши стала роль министра инфраструктуры Сергея Павловича в украинском политическом сериале «Слуга народа», главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский. Этот проект стал одним из известнейших в его телевизионной карьере.

Юрий Якуша / © Facebook

Юрий Якуша / © Facebook

В результате Юрий Якуша оставил после себя творческое наследие в театре и на экране, а для коллег навсегда останется частью истории «Театра на Печерске» — талантливым актером и человеком, умеющим дарить окружению искренние эмоции.

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