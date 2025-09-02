Умер актер "Зеленой мили" и "Сумерек" Грэм Грин: раскрыта причина смерти

Грэм Грин / © Associated Press

Выдающийся канадский актер Грэм Грин умер в больнице в Канаде, известный по ролям в фильмах "Зеленая миля", франшизе "Сумерки" и "Крепкий орешек".

О том, что Грин ушел в мир иной сообщил его агент Майкл Грин, как пишет Deadline, отметив, что актер до последнего сохранял силу духа и работал над новыми проектами. Причиной смерти стала продолжительная болезнь артиста.

Грэм Грин родился 22 июня 1952 года в канадской провинции Онтарио. Он пришел в искусство после работы плотником, барменом и звукорежиссером. В 1990 году роль индейца в ленте Кевина Костнера "Танцующий с волками" принесла ему мировое признание и номинацию на "Оскар".

На протяжении карьеры актер снялся в десятках популярных лент, среди которых "Маверик", "Крепкий орешек 3", "Зеленая миля", а также в нескольких выдающихся сериалах.

За вклад в культуру Грин получил премию "Грэмми", канадские награды "Джемин" и Canadian Screen Award, звезду на Аллее славы Канады и в 2016 году стал кавалером Ордена Канады. В 2025 году ему была присуждена Награда генерал-губернатора за вклад в исполнительские искусства.

Актер более 35 лет был женат на актрисе и режиссере Хилари Блэкмор, воспитал дочь Лилли и недавно стал дедушкой.

Напомним, недавно стало известно о смерти легендарного автора мультфильмов "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит" Радну Сахалтуева. Художнику было 90 лет.