Умер Александр Масляков из КВН: юмористы Розовый, Ласточкин и Байдак иронически отреагировали на новость

Украинский комик и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который проходит реабилитацию после тяжелого осколочного ранения на фронте, отреагировал на смерть ведущего КВН Александра Маслякова.

Как известно, ярый сторонник Путина скончался 8 сентября в РФ. В этот же день Виктор не сдержался и записал забавный ролик для поклонников с реакцией на эту новость. Так, украинский комик признался, что, несмотря на осколочное ранение головы на фронте и угрозы его жизни, он все же смог пережить российского шоумена.

"Так, пережить Маслякова – сделано", – с улыбкой заявил Розовый.

Реакция украинских юмористов на смерть Александра Маслякова

Мимо новости также не смог пройти украинский юморист, тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин. Знаменитость посвятил Маслякову пост в Instagram, где выразил свое пренебрежение как к путинисту, так и к российскому "КВН".

"Умер и умер. Как и "КВН", — написал на черном фоне украинский артист.

Реакция украинских юмористов на смерть Александра Маслякова

А вот ведущий, волонтер и юморист Василий Байдак придумал свой способ креатива и отреагировал на смерть Маслякова его же крылатыми фразами, насмешив юзеров: "и этому его никто не учил", "все жюри пять баллов", "к черту!".

Реакция украинских юмористов на смерть Александра Маслякова

Напомним, недавно певица Таисия Повалий, также известная своими пророссийскими взглядами, попала под угрозу новых санкций. Украина намерена лишить запроданку всего имущества на территории Украины и прав на некоторые песни.

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