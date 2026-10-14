Умер Александр Венедчук из "ВКВ": что известно о смерти Вени и его серьезных проблемах со здоровьем

Александр Венедчук

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Украинский юморист Александр Венедчук, известный как Веня из команды «Ветераны космических войск», скончался в возрасте 32 лет. Он стал популярным благодаря участию в «Лиге смеха», а впоследствии покорил аудиторию юмористическими шоу на YouTube. Последние годы жизни артиста были непростыми: он пережил кровоизлияние в мозг, перенес несколько операций и проходил продолжительную реабилитацию.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Венедчук вернулся к творчеству, а в конце 2025 решил оставить «Ветеранов космических войск» и сосредоточиться на собственных проектах. В июне 2026-го юморист женился на любимой Карине, с которой был вместе более шести лет. Что известно о причине смерти артиста, его карьере, личной жизни и в прошлом году — читайте дальше.

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Редакция сайта ТСН.ua собрала все, что известно о жизненном пути Александра Венедчука — от первых шагов в настроении и успеха в «Лиге смеха» до борьбы за здоровье, изменениях в карьере и личных событиях, предшествовавших его смерти.

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Смерть Александра Венедчука: что известно

Александр Венедчук / © соцмережі

О смерти Александра Венедчука стало известно 13 октября. Трагическое известие сообщили участники юмористического проекта «Ветераны космических войск», в составе которого артист много лет выступал перед зрителями.

Коллеги признались, что им трудно поверить в произошедшее. Обычно команда делилась с аудиторией развлекательным контентом и положительными новостями, однако в этот раз была вынуждена сообщить о невосполнимой потере.

«Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня (13.10.2026) ушел из жизни Александр „Веня“ Венедчук», — говорится в сообщении коллектива.

Александр Венедчук / © соцмережі

Причину смерти юмориста пока не разглашают. Также на момент публикации не было известно, когда и где пройдет прощание с артистом. Его близкие пообещали сообщить детали дополнительно.

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Новость о смерти Вены стала особенно болезненной для поклонников, которые помнили о серьезных проблемах со здоровьем, возникших у него в 2025 году. Тогда юморист пережил кровоизлияние в мозг, срочную операцию и длительный период восстановления. В то же время нет официальных данных, подтверждающих связь между перенесенным заболеванием и его смертью.

Как Веня стал известен: путь от «Лиги смеха» к популярному проекту

Ветераны космических войск

Александр Венедчук получил широкую узнаваемость благодаря участию в юмористических проектах. Зрители запомнили его под сценическим именем Веня — именно так его называли коллеги и поклонники.

Важную роль в его карьере сыграла команда «Ветераны космических войск», которую он создал вместе с Владом Кораном и Артемом Дамницким. До телевизионной популярности комики выступали в КВН, в частности, участвовали в студенческих юмористических соревнованиях.

Настоящий прорыв для коллектива произошел после появления на сцене «Лиги смеха». Команда привлекла аудиторию своими номерами и необычными сценическими образами. Впоследствии ее участники стали узнаваемы не только среди поклонников телевизионного юмора, но и среди зрителей, следивших за украинскими развлекательными проектами в интернете.

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Ветераны космических войск и Юрий Ткач

В 2019 году «Ветераны космических войск» стали победителями пятого сезона «Лиги смеха». Тогда коллектив выступал под наставничеством актера Станислава Боклана. Победа стала важным этапом развития команды и помогла ее участникам закрепиться в украинском шоубизнесе.

После телевизионного успеха юмористы продолжили развивать свой проект. Они создали одноименный YouTube-канал, где начали выпускать развлекательные программы, игровые шоу и видео с участием приглашенных знаменитостей.

Ветераны космических войск

Для Вени этот период стал временем, когда он превратился из участника телевизионной юмористической команды в узнаваемого медийного персонажа. Он участвовал в съемках, выступал на сцене и общался с аудиторией вне привычных телевизионных форматов.

Кровоизлияние в мозг и срочная операция: переживший юморист

Ветераны космических войск

В начале 2025 года в жизни Александра Венедчука произошел серьезный перелом. 31 января юморист был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг. О пережитом он рассказал публично в феврале, объяснив, что проблемы со здоровьем сопровождались потерей сознания и сильными продолжительными судорогами.

Тогда состояние артиста требовало срочного медицинского вмешательства. Сам Веня впоследствии рассказывал, что нейрохирурги приняли решение оперировать его, поскольку следующий приступ мог стать роковым.

После операции его ждали длительное лечение и реабилитация. Венедчук на время отошел от привычного рабочего ритма, а его возвращение к творчеству зависело от процесса восстановления.

Позже артист также рассказывал, что во время госпитализации врачи предупреждали его близких о возможных затруднениях с восстановлением. В одном из своих сообщений он упоминал, что родным советовали быть готовыми даже к тому, что после пережитого он может не узнавать знакомых.

Александр Венедчук

Однако Веня постепенно возвращался к привычной жизни. Он не скрывал от аудитории сложностей, с которыми столкнулся и делился новостями о своем самочувствии.

В июне 2025 года юморист впервые после кровоизлияния в мозг вышел на большую сцену. Он выступил вместе с «Ветеранами космических войск» во время благотворительного шоу во Дворце «Украина».

Ветераны космических войск

Для артиста это возвращение имело особое значение, ведь он почти пол года проходил реабилитацию и не знал, сможет ли снова полноценно заниматься любимым делом.

«31.01.25 меня забрала „скорая“ по съемкам шоу „Элиас“. На тот момент о вариантах того, что я вернусь на сцену вообще речь не шла. „Будьте готовы к тому, что он вас вообще не вспомнит…“. 21.06.25 — Дворец „Украина“. Спасибо вам большое за поддержку. Вы не дали мне сойти с ума и снова поверить в себя. Мое уважение. Вчера я наконец-то испытал те эмоции, по которым так скучал», — делился Венедчук.

Александр Венедчук

«35% моей головы — это сплав титана»: вторая операция и восстановление

Александр Венедчук

В сентябре 2025 года Веня сообщил о еще одном хирургическом вмешательстве. Операцию ему сделали 16 сентября после нескольких месяцев реабилитации.

Юморист рассказал, что часть его черепа была заменена конструкцией из специального материала на основе титана. О серьезном вмешательстве он сообщил в свойственной ему манере с юмором, несмотря на сложность пережитого.

«Во вторник меня прооперировали. Теперь тридцать пять процентов моей головы — это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все ок, жизнь продолжается, лечение продолжается, а я немного — „Гениальный изобретатель, миллиардер и филантроп“», — шутил Веня.

Тогда артист сообщал, что его состояние стабильное, а реабилитация близилась к завершению. Он благодарил аудиторию за поддержку и давал понять, что хочет постепенно возвращаться к активной работе.

Александр Венедчук

Несмотря на серьезные испытания, Венедчук не отказывался от юмора, ставшего неотъемлемой частью его публичного образа. Даже рассказывая об операции, он старался не сосредотачиваться только на сложностях, а подчеркивал, что продолжает жить и лечиться.

Почему Веня ушел из «Ветеранов космических войск»

Александр Венедчук

В конце 2025 года поклонники узнали еще об одном важном изменении в жизни Александра: он решил оставить «Ветеранов космических войск», с которыми прошел значительную часть творческого пути.

О своем решении юморист сообщил в декабре. Он подчеркнул, что выходит из коллектива по собственному желанию, и попросил аудиторию не искать скрытые причины или конфликты.

«Я больше не „Ветеран космических войск“. Никаких конфликтов, никаких недоразумений. Это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте мне, так будет лучше. Спасибо за восемь лет внимания и пять лет в Ютубе. Поддерживайте ребят, следите за мной. Это был фантастический период моей жизни, дальше больше», — написал Веня.

Александр Венедчук

Его выход из команды вызвал активное обсуждение поклонников. Для многих зрителей Венедчук был одним из неотделимых участников коллектива, поэтому новость об изменениях в составе стала неожиданностью.

Свою позицию высказал и коллега юмориста Артем Дамницкий. Он сообщил, что Веня говорил о намерении уйти еще в середине ноября, а окончательное решение было принято 17 декабря. Дамницкий признался, что не до конца понимает мотивацию коллеги, однако признает его право самостоятельно выбирать дальнейший путь.

Ветераны космических войск / © соцмережі

В то же время, он подтвердил, что «Ветераны космических войск» продолжат существовать. Команда не прекратила работу. Важно, что Венедчук отдельно подчеркивал: его решение покинуть коллектив не было связано с состоянием здоровья. Он также призвал аудиторию не винить коллег в его уходе.

После выхода из СКВ юморист планировал развивать собственное творчество и продолжал появляться в других развлекательных проектах. Он также проводил сдержанность, общался с аудиторией и не заявлял о намерении окончательно покинуть публичную деятельность.

Александр Венедчук

Свадьба с Кариной после многих лет отношений

Александр Венедчук с женой

Еще одним важным событием в жизни Александра Венедчука стала женитьба. В июне 2026 года юморист сообщил, что официально стал мужчиной своей любимой Карины.

Пара находилась в отношениях много лет и редко рассказывала о личной жизни публично. Поэтому новость о свадьбе стала приятным сюрпризом для поклонников, привыкших видеть Веню, прежде всего, в роли комика.

Александр Венедчук с женой

Об изменении семейного статуса артист сообщил в соцсетях, опубликовав совместное фото с женой. На фото супруги демонстрировали обручальные кольца.

«Ну я уж что? Ну я уже все», — с юмором подписал фотографию Венедчук.

Александр Венедчук с женой

В тот момент сообщалось, что влюбленные были вместе более шести лет. В то же время сам юморист не стремился превращать частную жизнь в постоянную тему для публичных обсуждений, так что подробностей об их отношениях было немного.

Свадьба состоялась в год, когда Веня продолжал восстанавливаться после тяжелых проблем со здоровьем и планировал изменения в творческой карьере. Это был важный личный этап, о котором он решил рассказать аудитории.

Александр Венедчук с женой

Последние месяцы жизни Вены

Александр Венедчук

После выхода из «Ветеранов космических войск» Венедчук не скрылся из медийного пространства окончательно. Он продолжал заниматься собственными творческими делами, проводил сдержанно и время от времени участвовал в посторонних развлекательных проектах.

В то же время за последние месяцы жизни его публичная активность заметно уменьшилась. Поклонники обращали внимание на то, что юморист реже выходит в эфир и спрашивали о причинах его отсутствия.

Сообщение Вене

В августе 2026 года Веня отвечал живущим подписчикам в Telegram, однако не объяснял подробно, что именно происходит в его жизни. В сообщениях он просил не делать преждевременных выводов из-за отсутствия регулярных сдержек.

Сообщение Вене

После смерти юмориста также стало известно о его переписке с телеведущим Анатолием Анатоличем. В июне 2026 Венедчук жаловался на плохое самочувствие: температура поднялась до 39,6 градуса, а впоследствии ему стало еще хуже. По болезни их запланированная встреча для записи интервью оказалась под вопросом. Анатолич пожелал ему выздоровления, а Веня поблагодарил за поддержку.

Сообщение Анатолия Анатолича

Однако сам факт этой переписки не дает оснований утверждать, что именно эта болезнь стала причиной смерти артиста. Официальных объяснений обстоятельств его смерти пока нет.

Несмотря на более редкие появления в соцсетях, Венедчук продолжал участвовать в развлекательных форматах. Приблизительно за месяц до известия о его смерти на канале Андрея Беднякова вышло видео, героем которого стал Веня. В программе он общался с ведущим и рассказывал истории.

Александр Венедчук и Андрей Бедняков

Жизненный путь Вени был связан с юмором, командной работой и постоянным поиском новых форматов для общения с аудиторией. От выступлений в КВН и победы в «Лиге смеха» до популярных YouTube-шоу — он прошел путь, который сделал его узнаваемым для многих украинских зрителей.

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