Умер автор хита "Смажений кабанчик, курка з майонезом" Владимир Ефимов

Музыканта не стало на 62-м году жизни.

Умер украинский музыкант, участник группы "Степ" Владимир Ефимов, который был автором популярного хита 90-х "Смажений кабанчик, курка з майонезом".

Печальную новость в своем Facebook сообщила супруга артиста Оксана Довженко. Она отметила, что ее супруга не стало 11 сентября. Довженко не стала вдаваться в подробности и рассказывать, что стало причиной смерти. Владимир Ефимов ушел из жизни в возрасте 61 год.

"Умер мой самый любимый и самый родной человек. Умер мой муж Владимир Ефимов", — написала в Facebook Оксана Довженко.

Владимир Ефимов скончался / Фото: из соцсетей

Пользователи в комментариях были шокированы такой новостью. Они выразили соболезнования жене музыканта и не понимали, как такое могло произойти: "Что случилось, мы же разговаривали четыре дня назад и все было нормально?", "искренние соболезнования", "что произошло?".

Отметим, Владимир Ефимов – украинский музыкант и участник популярного коллектива "Степ", который был основан в 1995 году в Херсоне Андреем Череднюком и Сергеем Василенко. Ефимов известен тем, что создал популярный в 90-х хит "Смажений кабанчик, курка з майонезом".

Напомним, ранее ушел из жизни украинский актер Юрий Потапенко. Артиста не стало в возрасте 58 лет.

Читайте также: