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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
524
Время на прочтение
1 мин

Умер "Бэтмен" Вэл Килмер в возрасте 65 лет: что стало причиной смерти

Жизнь знаменитости забрала тяжелая болезнь.

Автор публикации
Валерия Сулима Валерия Сулима
Вэл Килмер

Вэл Килмер / © Associated Press

Американский актер Вэл Килмер, который в фильме “Бэтмен навсегда” сыграл главную роль, умер.

Звезды Голливуда не стало 1 апреля. Он ушел из жизни в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. Актер, который 10 лет назад поборол рак горла, умер от тяжелой болезни. Как говорит дочь звезды кино — Мерседес Килмер — жизнь ее отца забрала пневмония, передает The New York Times.

Отметим, Вэл Килмер стал известен благодаря дебютной роли в комедии “Совершенно секретно!”. За время своей актерской карьеры он сыграл в таких знаковых картинах, как “Дорз”, Бэтмен навсегда”, “Лучший стрелок” и “Лучший стрелок: Мэверик”.

Вэл Килмер / © Associated Press

Вэл Килмер / © Associated Press

В 2014 году актеру диагностировали рак горла, о чем он рассказал в 2017-м. Артист вылечился от тяжелой болезни, однако почти потерял возможность говорить. Что интересно, в фильме “Лучший стрелок” Килмер сыграл Айсмена, который тоже почти не разговаривал, а в конце ленты умер от рака.

Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер австралийского происхождения Ричард Нортон. Его не стало в возрасте 75 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
524
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