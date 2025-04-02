Умер "Бэтмен" Вэл Килмер в возрасте 65 лет: что стало причиной смерти

Вэл Килмер / © Associated Press

Реклама

Американский актер Вэл Килмер, который в фильме “Бэтмен навсегда” сыграл главную роль, умер.

Звезды Голливуда не стало 1 апреля. Он ушел из жизни в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. Актер, который 10 лет назад поборол рак горла, умер от тяжелой болезни. Как говорит дочь звезды кино — Мерседес Килмер — жизнь ее отца забрала пневмония, передает The New York Times.

Отметим, Вэл Килмер стал известен благодаря дебютной роли в комедии “Совершенно секретно!”. За время своей актерской карьеры он сыграл в таких знаковых картинах, как “Дорз”, Бэтмен навсегда”, “Лучший стрелок” и “Лучший стрелок: Мэверик”.

Реклама

Вэл Килмер / © Associated Press

В 2014 году актеру диагностировали рак горла, о чем он рассказал в 2017-м. Артист вылечился от тяжелой болезни, однако почти потерял возможность говорить. Что интересно, в фильме “Лучший стрелок” Килмер сыграл Айсмена, который тоже почти не разговаривал, а в конце ленты умер от рака.

Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер австралийского происхождения Ричард Нортон. Его не стало в возрасте 75 лет.