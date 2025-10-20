Умер Дизель из Green Grey: Руслана шокирована, а Пивоваров вспоминает их совместное выступление в Мариуполе

Андрей Яценко, Руслана и Артем Пивоваров

Украинский музыкант Андрей Яценко, лидер рок-группы Green Grey, выступавший под псевдонимом Дизель, скоропостижно скончался в возрасте 55 лет.

Об этом стало известно 20 октября. Шокированы не только поклонники музыканта, но и его коллеги по сцене. Дело в том, что ничего не предвещало беды. Андрей Яценко даже должен был отправиться во всеукраинский тур. К сожалению, жизнь артиста оборвалась.

Коллеги Андрея Яценко чтять его память. Артисты откровенно говорят, что новость очень сильно их шокировала. Коллеги Дизеля публикуют фото с ним и делятся воспоминаниями.

Артем Пивоваров

Артист вспомнил их совместное выступление с Андреем Яценко в Мариуполе, которое состоялось в 2018 году. Артем Пивоваров говорит, что Дизель был очень сильно искренним человеком и замечательным артистом, который однозначно повлиял на развитие украинской музыки.

"Ты был настоящим музыкантом, искренним человеком...Я всегда буду помнить твои советы, наши джемы на студии и вне ее. Ты сделал большой вклад в развитие украинской музыки и останешься в памяти и плейлистах людей. RIP, друг...", - написал Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров и Дизель в Мариуполе / © instagram.com/pivovarovmusic

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" опубликовал фото Андрея Яценко. Исполнитель отметил, что Дизель - действительно был ярким музыкантом и символом развития украинской сцены.

"Дизель ушел в другой мир... Один из ярких символов того, как все начиналось тогда, в 90-е... Покойся с миром", - отметил артист.

Дизель / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Руслана

Артистка признается, что новость о смерти Дизеля ее действительно шокировала. Исполнительница почтила память коллеги и поделилась их совместным фото.

"Это для меня шок, как и для большинства, кто знал Дизеля и стоял с ним на одной сцене", - говорит певица.

Руслана и Дизель / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Виктор Павлик

Так же, как и Руслана, шокирован и Виктор Павлик. Певец признается, что ему просто не укладывается в голове, что Дизеля больше нет.

"Как? Почему? Причина? Потому что в голове не укладывается", - написал шокированный артист.

Елена Филонова

Ведущая говорит, что просто не может поверить в то, что Дизель умер. По словам знаменитости, она росла на песнях Green Grey, а Андрей Яценко был для нее легендой.

"Легенда! Я не могу в это поверить. Я росла на его песнях и музыке", - говорит ведущая.

Реакция Елены Филоновой на смерть Дизеля / © instagram.com/efilonova

Руслан Евдокименко

Сын Софии Ротару почтил память Дизеля. Он опубликовал черно-белое фото артиста, которое сопроводил надписью "покойся с миром".

Реакция Руслана Евдокименко на смерть Дизеля / © instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Напомним, 20 октября стало известно, что умер Дизель из группы Green Grey. Коллеги и друзья артиста уже предположили, что могло стать причиной его смерти.