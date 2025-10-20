Умер Дизель из Green Grey в возрасте 55 лет

Дизель из Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Дополнено новыми материалами

Участник рок-группы Green Grey Дизель, настоящее имя которого Андрей Яценко, умер.

Шокирующую новость сообщили на странице музыканта в Facebook. В частности, там 20 октября появилось фото Андрея Яценко, в правом углу которого была черная лента. Артиста не стало в возрасте 55 лет.

Пока что никакие подробности неизвестны, ни причина смерти, ни когда это точно произошло. Тем временем подписчики Андрея Яценко в комментариях под постом пишут, что новость их действительно шокировала: "Не верю, светлая память", "покойся с миром", "в смысле, как так?".

Пост на странице Андрея Яценко в Facebook / © facebook.com/diezel.greengrey

Отметим, через 10 дней Андрей Яценко в составе Green Grey должен был выступить с концертом в Киеве, что стало началом всеукраинского тура коллектива "Під дощем". Кстати, группа также должна была представить украиноязычную версию хита "Под дождем".

К слову, Андрей Яценко, он же Дизель, был основателем и лидером рок-группы Green Grey. Артист называл коллектив социальным, ведь считал, что музыканты не должны оставаться в стороне от того, чем живет страна. В общем, у группы Green Grey немало композиций, ставших хитами, среди которых "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день". Свое творчество музыканты украинизировали.