Умер Джулиан Макмэхон: коллеги по сериалу "Зачарованные" почтили его память и довели до слез

Джулиан Макмэхон умер

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Сеть всколыхнула новость о смерти актера Джулиана Макмэхона, который прославился ролью Коула Тернера в сериале "Зачарованные".

Звезды не стало 2 июля в США. Печальную весть сообщила жена Макмэхона Келли. Вдова также раскрыла причину смерти возлюбленного. Артист длительное время боролся с онкологией, но, к сожалению, не победил недуг.

В Instagram коллеги Джулина в состоянии шока высказались о потере товарища, с которым они снимались в одном сериале. В своих публиткациях актеры культового сериала почтили память коллеги и вспомнили, каким он был на самом деле за кадром.

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Алисса Милано (Фиби Галливел)

"У меня разбито сердце. Джулиан Макмэхон был настоящим чудом. Та улыбка. Тот смех. Тот талант. То присутствие. Он заходил в комнату — и она наполнялась не только харизмой, но и добротой. Упорством. Глубиной души. Мы провели вместе годы на съемках "Зачарованные" — годы сцен, историй и множества моментов за кадром. Он давал мне чувство безопасности как актрисе, видел во мне женщину. Бросал вызов, шутил, поддерживал. Мы были совсем разные, но всегда понимали друг друга. Джулиан был больше, чем мой муж на экране. Он был другом. Настоящим. Тем, кто находит время. Тем, кто помнит. Тем, кто делится. Тем, кто говорит правду даже когда она болезненна. Но всегда с любовью. Потерять его — как потерять реальность. Слишком рано. Слишком несправедливо. Покойся, мой друг. Я буду носить твой смех с собой. Навсегда Кол. Навсегда Джулиан", — написала актриса, чья героиня Фиби Галливел была влюблена в демона Кола и имела особенно тесную связь на экране с Макмегоном.

Джулиан Макмэхон и Алисса Милано

Холли Мари Комбс (Пайпер Галливел)

"Сказать "был уникальным" — слишком мало для того, чтобы описать тебя. Твоя неутомимая жажда жизни и безумство юмора, которое всегда было метким, — этого будет очень не хватать. Радость и смех, которые ты дарил, и был их прямой причиной останутся в памяти навсегда. Надеюсь, ты найдешь нашу давнюю подругу... и затанцуешь с ней среди лепестков роз", — со скорбью высказалась Холли, вспомнив также Шеннен Доэрти, которая умерла в прошлом году так же в июле.

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Актеры с "Зачарованных"

Роуз МакГавен (Пейдж Мэттьюс)

"О, Джулиан, ты — настоящая сила таланта и несравненного юмора. Для тебя, твоей семьи и всех преданных поклонников мира я молюсь за утешение и покой", — написала Роуз.

Джулиан Макмэхон умер

Брайан Краузе (Лео Вайет)

"Печальный день для нашей большой семьи "Зачарованных". Джулиан был одним из самых веселых, фантастически привлекательных и одновременно самых добрых людей. Посылаю поддержку его семье и близким друзьям в это трудное время. Он навсегда останется в наших сердцах и его будет не хватать", — с грустью написал звезда.

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Джулиан Макмэхон

Напомним, недавно умерла заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. Актриса последние месяцы находилась в критическом состоянии.