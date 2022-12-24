Умер экссолист известной группы Faithless и диджей Макси Джаз

Солист известной британской группы Faithless и диджей Максвелл Фрейзер, известный как Макси Джаз, ушел из жизни 23 декабря.

Тело Джаза обнаружили в его доме в Лондоне. Пока причина смерти диджея неизвестна. Ему было 65 лет.

О смерти музыканта сообщила его коллега, исполнительница Систер Блисс в своем Twitter.

"Maxi Jazz 1957 – 2022. Мы с разбитым сердцем сообщаем, что Макси мирно умер во сне прошлой ночью. Присылаю любовь всем вам, кто разделил наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга, слышите", — написала Блисс.

Maxi Jazz 1957 — 2022. У вас есть ярость, чтобы подчеркнуть, что максимальная сумасшедшая приятно в его тайнике в последний день. Посещая желание для всех, кто shared нашим музыкальным журналом. Look after each other y'hear. pic.twitter.com/4R88rg8Aza — sister bliss (@thesisterbliss) December 24, 2022

Макси Джаз прославился как фронтмен группы Faithless, покинувшей в 2015 году. Тогда музыкант начал сольную карьеру и проект Maxi Jazz&The E-Type Boys. Наиболее известными стали хиты в исполнении Джаза и Faithless — "Salva Mea", "Insomnia", "God Is a DJ" и "We Come 1".

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