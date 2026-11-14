Евгений Шах / © facebook.com/frankotheatre

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Украинский театр и кинематограф понесли потери: в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист Украины Евгений Шах.

Зрители помнят его не только по многочисленным сценическим работам, но и по голосу Альбуса Дамблдора в украинском дубляже фильмов о Гарри Поттере.

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О смерти актера сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, которому он посвятил около шести десятилетий творческой жизни. Причины смерти коллеги не назвали. На Facebook-странице театра опубликовали трогательный пост, в котором упомянули Шаха как талантливого артиста и очень хорошего человека.

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Евгений Шах и Евгений Нищук / © facebook.com/frankotheatre

«Есть люди, чье присутствие делает жизнь светлее — не громкими словами или большими жестами, а своей добротой, искренностью, умением быть рядом, поддержать, рассмешить, подарить тепло даже в самые тяжелые дни. Именно так мы навсегда запомним нашего друга и коллегу, народного артиста Украины Евгения Шаха.

Невероятно светлый, искренний, добрый человек. Талантливый актер, умевший быть настоящим и на сцене, и в жизни. В Евгении Михайловиче было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех, кто оказался рядом.

Мы безгранично благодарны судьбам за то, что имели счастье знать его, работать рядом, разделять с ним сцену, радости и переживания», — говорится в сообщении театра.

Коллеги также подчеркнули, что Шах был неотъемлемой частью их творческой семьи, а его талант и человечность останутся в памяти тех, кто имел возможность работать с ним. Родным и близким актера выразили соболезнования.

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Евгений Шах и творческий коллектив / © facebook.com/frankotheatre

Евгений Шах во время спектакля «Энеида» / © facebook.com/frankotheatre

Творческий путь Евгения Шаха — чем прославился народный артист Украины

Будущий артист родился 9 февраля 1946 года во Львовской области. Его профессиональный путь в театре начался еще в молодости: в 1966 году, после учебы в драматической студии при театре, он присоединился к труппе Театра Франко. Позже получил профессиональное образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Евгений Шах / © facebook.com/frankotheatre

За годы работы на сцене Евгений Шах сыграл десятки ролей. Среди спектаклей с его участием — «Энеида», «В воскресенье рано зелье копала», «Житейское море» и другие. Одной из наград в его карьере стала премия «Киевская пектораль», которую актер получил в 2001 году за роль Омелька в спектакле «Мартын Боруля». А годами ранее в 1997 звезда был удостоен звания Заслуженного артиста Украины.

Евгений Шах / © facebook.com/frankotheatre

В марте 2006 года Евгению Шаху уже присвоили звание Народного артиста Украины. Кроме театральной сцены, он работал и в кино: снимался, в частности, в проектах «Украденное счастье», «Я рядом» и «Да не бывает».

Отдельное место в творчестве артиста занимал дубляж. Именно благодаря работе над украинскими версиями иностранных лент его голос узнавали зрители всех возрастов. Одним из самых известных персонажей, которому он подарил голос, стал директор Хогвартса Альбус Дамблдор из киносаги «Гарри Поттер».

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Евгений Шах / © facebook.com/frankotheatre

Евгений Шах оставил богатое творческое наследие — роли на сцене, работы в кино и голоса персонажей, которые навсегда останутся в памяти украинских зрителей.

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