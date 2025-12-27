- Дата публикации
Умер гитарист легендарной группы The Cure Перри Бамонте
Музыканту было 65 лет.
Популярный британский музыкант Перри Бамонте, который был гитаристом легендарной группы The Cure, умер.
Печальную новость сообщили на официальном сайте коллектива. Музыкант ушел из жизни у себя в доме 25 декабря на Рождество. В сообщении The Cure указано, что причина смерти Перри Бамонте кратковременная болезнь. На момент смерти гитаристу было 65 лет.
"Тихий, насыщенный, интуитивный, постоянный и чрезвычайно креативный "Тедди" был теплой и важной частью истории The Cure. Наши мысли и соболезнования со всей его семьей. Нам его будет не хватать", - говорится в сообщении коллектива.
Отметим, Перри Бамонте - популярный британский музыкант. В 1984 году он присоединился к коллективу The Cure, где был сначала гитарным техником. Уже в 1990 году музыкант стал полноценным участником группы, но сначала он играл на клавишных, а дальше стал гитаристом.
