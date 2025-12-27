ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

Умер гитарист легендарной группы The Cure Перри Бамонте

Музыканту было 65 лет.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Перри Бамонте

Перри Бамонте / © Associated Press

Популярный британский музыкант Перри Бамонте, который был гитаристом легендарной группы The Cure, умер.

Печальную новость сообщили на официальном сайте коллектива. Музыкант ушел из жизни у себя в доме 25 декабря на Рождество. В сообщении The Cure указано, что причина смерти Перри Бамонте кратковременная болезнь. На момент смерти гитаристу было 65 лет.

"Тихий, насыщенный, интуитивный, постоянный и чрезвычайно креативный "Тедди" был теплой и важной частью истории The Cure. Наши мысли и соболезнования со всей его семьей. Нам его будет не хватать", - говорится в сообщении коллектива.

Перри Бамонте / © Associated Press

Перри Бамонте / © Associated Press

Отметим, Перри Бамонте - популярный британский музыкант. В 1984 году он присоединился к коллективу The Cure, где был сначала гитарным техником. Уже в 1990 году музыкант стал полноценным участником группы, но сначала он играл на клавишных, а дальше стал гитаристом.

Напомним, недавно стало известно, что умер актер из сериала "Друзья" Пэт Финн. Уже известна причина смерти артиста, которого не стало в возрасте 60 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
296
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie