Умер исполнитель хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов, который осудил войну и публично критиковал Россию

Певец Ярослав Евдокимов, который прославился хитом "Фантазер", умер.

Артиста не стало утром, 22 августа. Печальную новость сообщила его жена - Ирина. Ярослава Евдокимова не стало в возрасте 78 лет. Причиной смерти певца стал рак легких, от которого он страдал последние полтора года. Исполнитель лечился и даже перенес операцию, но болезнь дала метастазы. Артист умер в одной из больниц Минска.

"Не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много хороших песен и жизнь прожита не зря!" - написала жена артистка.

Отметим, Ярослав Евдокимов - родился в украинском городе Ровно. Его воспитывала бабушка, ведь и мама, и папа были репрессированы советской властью. Наконец, когда мать исполнителя оправдали, она забрала сына в Россию. Однако уже во взрослом возрасте он вернулся в Украину, где женился на белоруске и вместе с ней уехал в Беларусь. Именно там он начал свою музыкальную карьеру и стал известным. Правда, в конце концов артист переехал в РФ, ведь считал, что там больше карьерных возможностей. Самый известный его хит - "Фантазер".

В общем, Ярослав Евдокимов публично критиковал действия российских властей. В 2017 году он обвинил Россию в развязывании войны на востоке Украины. Также артист заявлял, что Крым - украинский. Он критиковал захватнические действия Кремля и непосредственно самого путина.

