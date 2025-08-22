- Дата публикации
Умер исполнитель хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов, который осудил войну и публично критиковал Россию
Ярослав Евдокимов умер 22 августа. Уже известна причина его смерти.
Певец Ярослав Евдокимов, который прославился хитом "Фантазер", умер.
Артиста не стало утром, 22 августа. Печальную новость сообщила его жена - Ирина. Ярослава Евдокимова не стало в возрасте 78 лет. Причиной смерти певца стал рак легких, от которого он страдал последние полтора года. Исполнитель лечился и даже перенес операцию, но болезнь дала метастазы. Артист умер в одной из больниц Минска.
"Не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много хороших песен и жизнь прожита не зря!" - написала жена артистка.
Отметим, Ярослав Евдокимов - родился в украинском городе Ровно. Его воспитывала бабушка, ведь и мама, и папа были репрессированы советской властью. Наконец, когда мать исполнителя оправдали, она забрала сына в Россию. Однако уже во взрослом возрасте он вернулся в Украину, где женился на белоруске и вместе с ней уехал в Беларусь. Именно там он начал свою музыкальную карьеру и стал известным. Правда, в конце концов артист переехал в РФ, ведь считал, что там больше карьерных возможностей. Самый известный его хит - "Фантазер".
В общем, Ярослав Евдокимов публично критиковал действия российских властей. В 2017 году он обвинил Россию в развязывании войны на востоке Украины. Также артист заявлял, что Крым - украинский. Он критиковал захватнические действия Кремля и непосредственно самого путина.
