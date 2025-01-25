Умер известный актер театра и кино Василий Черношкур

Украинский актер театра и кино Василий Черношкур умер.

Знаменитость ушел из жизни сегодня, 25 января, в возрасте 78 лет. Соответствующее заявление было опубликовано на Facebook-странице Херсонского театра имени Николая Кулиша. Там Василий Черношкур проработал более 40 лет и сыграл около 200 ролей на сцене. Точная причина смерти не раскрывается. Однако команда театра выразила искренние соболезнования:

"Ушел в вечность народный артист Украины Василий Черношкур. Мы искренне благодарны за годы работы в нашем театре и отдельно — за поддержку в спектакле "Лишатися (не) можна…". Мир потерял невероятного человека. Выражаем соболезнования родным и близким… Херсонский зритель всегда будет помнить Ваши невероятные образы на сцене Херсонского театра Кулиша", — говорится в заявлении.

Василий Черношкур умер

Известно, что Василий Черношкур также работал профессором Херсонского государственного педагогического университета. А после переезда в столицу, народный артист снялся во многих фильмах и сериалах. Среди них — "Вікно життя", "Це я", "Лікар Ковальчук", "Чуже життя", "Кріпачка", "Опер за викликом" и другие.

Кроме того, часть карьеры Василий Черношкур посвятил дикторству. Был ведущим "Вечірньої колисанки" и почти до склона лет радовал своим голосом и сказками маленьких слушателей радио.

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