Умер известный американский певец Крис Кристоферсон

Популярный американский певец Крис Кристоферсон, который также снимался в кино, умер.

Печальную новость со ссылкой на менеджера знаменитости сообщило издание AP. Артист ушел из жизни в своем доме, что расположен на острове Мауи, Гавайи. В последние минуты вместе с Кристоферсоном была его семья.

Знаменитость ушел из жизни в субботу, 28 сентября, в возрасте 88 лет. Пока что причина смерти неизвестна.

Крис Кристофферсон / Фото: Associated Press

Отметим, Крис Кристоферсон – популярный американский музыкант, который творил в стиле кантри. Он прославился в 1960-е годы. Артист стал членом Зала Славы кантри благодаря таким своим трекам, как Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through the Night и A Star Is Born. Кроме того, певец трижды был лауреатом престижной музыкальной премии "Грэмми".

Крис Кристоферсон не только творил музыку, но и снимался в кино. Самые известные картины с его участием – "Алиса здесь больше не живет", "Звезда родилась", "Конвой", "Планета обезьян" и другие.

Крис Кристофферсон / Фото: Associated Press

Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер Джон Эштон, который снимался в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз". Уже известна причина смерти артиста.

Читайте также: