Умер известный комик из "Одесских джентльменов" Святослав Пелишенко

Умер известный комик, сценарист и капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Святослав Пелишенко.

Его не стало в возрасте 71 года в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщила журналистка, экс-участница "Одесских джентльменов" Светлана Фабрикант на собственной Facebook-странице. Она выразила соболезнования и призналась, что сценарист очень любил свой родной город Одессу.

"Как много горя... От нас ушел капитан... Святослав Пелишенко... Слава... Большой ребенок... Безгранично талантливый, бесконечно мудрый, бескомпромиссно справедливый и честный, ужасно скромный и всеми нами, всей командой, очень любимый. Потому что родной! Он очень любил свою Одессу, посвятил ей книги, стихи и даже песни. У меня не хватит слов рассказать о нем... Спасибо, Слава", - написала Светлана.

Причины смерти Святослава Пелишенко пока неизвестны.

Святослав Пелишенко. Фото: Facebook Светланы Фабрикант

Отметим, знаменитость долгое время играл в КВН и был капитаном знаменитой команды "Одесских джентельменов". Кроме того, при жизни Святослав успел сняться в нескольких фильмах и был соавтором программ "Городок", "Юрмалина", "Субботний вечер" и других. Известно, что в последние 33 года жизни Святослав Пелишенко проживал в РФ. Впрочем, его гражданская позиция осталась неизвестной, поскольку в последние годы он провел достаточно скрытный образ жизни и не был активен в соцсетях.

Святослав Пелишенко. Фото: Facebook Светланы Фабрикант

Напомним, недавно стало известно о гибели известного 27-летнего актера Ченса Пердомо. Звезда сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" погиб в ужасной автокатастрофе.

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