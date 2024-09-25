Скончался известный российский актер Роман Мадянов, который поддерживал войну в Украине и был ярым поклонником кремлевского диктатора путина.

О смерти артиста-путиниста сообщили российские пропагандисты. Мадянова не стало на 63-м году жизни. Причиной смерти скандального актера стала онкология. Известно, что он страдал от рака легких, а весной его состояние только ухудшилось.

Роман Мадянов / Фото: kino-teatr.ru

Отметим, Роман Мадянов при жизни был ярым поклонником захватнической политики путина. Он поддерживал войну в Украине. Более того, скандальный артист хотел гастролировать на временно оккупированных Россией украинских землях. Кроме того, он заявлял, что якобы направлял гуманитарную помощь на Донбасс, тем самым принимал соучастие в оккупации Украины.

Роман Мадянов был фигурантом базы сайта "Миротворец". Актер-путинист незаконно пересекал границу Украины, когда посетил оккупированный Россией Крым. Также он снимался в пропагандистских картинах, таких как "Крымская сакура" и "Солдаты", где высмеивали Украину, а украинцев изображали бестолковыми.

Роман Мадянов / Фото: kino-teatr.ru

Напомним, в этом же месяце умер другой путинист – ведущий Александр Масляков. Недавно в Москве осквернили могилу шоумена, который яро поддерживал войну в Украине.

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