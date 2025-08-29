ТСН в социальных сетях

Умер известный российский композитор Родион Щедрин

Он был мужем Майи Плисецкой.

В возрасте 92 лет умер известный советский и российский композитор, пианист и муж балерины Майи Плисецкой — Родион Щедрин.

Смерть наступила ночью 29 августа в одной из больниц Германии. Причиной могла стать острая сердечная недостаточность на фоне длительной болезни.

Родион Щедрин: что известно

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Первым наставником для будущего композитора стал отец, который с детства прививал ему любовь к музыке. В 1941 году Щедрин поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории и дополнительно обучался игре на фортепиано.

Он создал музыку к ряду известных балетов — "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Мертвые души", "Дама с собачкой". Щедрин является автором музыки для многих фильмов и мультфильмов, знакомых нескольким поколениям слушателей.

За вклад в искусство он получил многочисленные награды, в том числе Орден почета 2012 года, который ему вручил лично Владимир Путин. В то же время композитор не демонстрировал поддержки кремлевской политике: в 2014 году он отказался подписать письмо художников в поддержку аннексии Крыма, а также никогда не высказывался в пользу полномасштабной войны РФ против Украины.

С Украиной Щедрина связывали теплые воспоминания. В 2008 году он вместе с женой Майей Плисецкой посещал Киев с юбилейными концертами. Сам композитор называл украинскую столицу "точкой отсчета" своей карьеры, ведь именно там состоялся его первый авторский концерт.

Напомним, недавно умер исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Артист осуждал войну и публично критиковал Россию.

