Умер известный украинский актер и драматург Евгений Хаит: названа причина смерти

Уже известно, когда и где пройдет прощание с артистом.

Украинский актер, сатирик и сценарист юмористических шоу Евгений Хаит скончался сегодня, 21 января, утром в Одессе.

Печальное известие сообщили близкие знаменитости на официальной странице актера в Instagram. Известно, что прощальная церемония состоится 23 января в Одесской киностудии и продлится с 12 до 14 часов. Евгения Хаита похоронят на Таировском кладбище.

"Сегодня не стало Жени. Молниеносно. Непостижимо. Бесконечно больно. Он любил жизнь безгранично. Он бесконечно любил жизнь. Был неймоверно талантлив, весел, светел, изобретателен, нежен, непокорен, своенравен… Это не всё. Но больше, чем всё это - он был умён. Мудр. Прощание состоится в фойе Одесской киностудии во вторник, 23 января, с 12:00 до 14:00.

Французский бульвар, 33", – говорится в сообщении.

Свои соболезнования также выразил коллега Евгения, украинский актер Олег Филимонов. Он почтил память товарища и поделился теплыми воспоминаниями. И добавил, что знаменитость умер от остановки сердца.

Евгений Хаит умер. Фото: Instagram Евгения Хаита

"Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель сатирик, драматург, поэт , блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался. И воцарилась пустота. Пишу и до конца не понимаю, что произошло. Женька, умница, очень тонкий и талантливый человек. Замечательные стихи, прекрасные и глубокие эссе в Instagram. Как он любил жизнь! Он не употреблял спиртного и всегда завидовал мне, когда я в его присутствии пил коньяк. Женька, дружище, без тебя так пусто и плохо! Покойся с миром! ", – написал Олег.

Отметим, Евгений Хаит был участником команды КВН Одесского государственного университета, актером "Джентльмен-шоу" и сценаристом проекта "Голые и смешные".

Напомним, 9 января умер народный артист Украины Виталий Билоножко. Недавно его супруга Светлана поделилась подробностями последних лет жизни артиста.

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