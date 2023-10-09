Умер известный украинский актер-предатель, перешедший на сторону россиян

Ушел из жизни известный украинский актер Михаил Голубович, ставший предателем родины.

О смерти 79-летнего артиста-коллаборанта стало известно 9 октября. Информация об этом появилась у российских ОМП. Что явилось причиной смерти предателя неизвестно.

Долгое время Голубович был лицом украинского кино — на его счету более 100 ролей в известных лентах. зрителей могли увидеть в фильмах "Пропала грамота", "Дума о Колпаке", "Как закалялась сталь", "Поезд чрезвычайного назначения".

Кроме того, уроженец Черкасской области возглавлял Луганский академический украинский музыкально-драматический театр. С началом войны в Украине 2014 Голубович перешел на сторону оккупантов и продолжил работать на российские власти.

Михаил Голубович / Фото: скриншот с видео

В течение восьми лет актер продолжал жить в так называемой "ЛНР" и прославлять кремлевские власти. В декабре 2015 года Голубович получил от оккупационных властей звание "Народный артист Луганской Народной Республики" и "Почетный гражданин Луганска".

А в 2023 предатель отличился и перед кремлевским диктатором. за несколько месяцев перед смертью Голубович получил награду из рук Путина – "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

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