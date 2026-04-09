Умер известный украинский артист Ярослав Чорногуз: его дочь-военная обратилась к власти Киева

Ярослав Чорногуз

Реклама

Умер украинский общественный деятель, поэт и бандурист Ярослав Чорногуз.

Звезды не стало на 63-м году жизни. Печальную весть сообщила в Facebook дочь художника — военнослужащая и поэтесса Ярина Чорногуз. В своей заметке она поделилась словами памяти об отце, подчеркнув его многогранность и весомый вклад в развитие украинской культуры и кобзарского искусства.

«Сегодня (8 апреля — прим. ред.) ушел из жизни мой папа, Ярослав Чорногуз. В возрасте 62 лет. Поэт, бандурист, артист, чрезвычайно образованный многогранный творческий человек, который сделал свой вклад в украинскую культуру любовью к народной музыке, кобзарскому искусству и истории. У нас с ним были непростые отношения, но он поддерживал меня. Был человеком верным своему пути», — говорится в ее посте.

Реклама

Ярослав Чорногуз с семьей

Отдельно Ярина Чорногуз обратилась к столичным властям с просьбой посодействовать выполнению последней воли семьи — захоронению отца на Байковом кладбище рядом с родными, которые там покоятся. Она отметила, что сейчас находится на службе и нуждается в помощи.

«Он хотел бы быть похороненным на Байковом кладбище, рядом со своими родителями. Прошу Киевского городского голову и Киевский городской совет содействия для нашей семьи похоронить его там, где похоронен мой дедушка писатель Олег Чорногуз. Сейчас на фронте на Херсонщине, но буду ехать в Киев, готова сделать все, что нужно, чтобы его похоронили именно там», — добавила военнослужащая.

Отметим, Ярослав Чорногуз родился в Виннице, однако с детства жил в Киеве. Он посвятил жизнь культуре и искусству. Работал в журнале «Украинская культура», а затем стал солистом-бандуристом Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Георгия Майбороды. В активе художника — поэтические сборники и исторические очерки, в частности труд «Кобзарская Сечь», исследующий украинское музыкальное и историческое наследие.

Ярослав Чорногуз был членом нескольких творческих союзов, в частности Национального союза кобзарей Украины и Национального союза писателей Украины, а также активно участвовал в культурной жизни страны.

Реклама

Напомним, накануне также стало известно о смерти солиста Национальной оперы Украины Петра Приймака, что стало еще одной потерей для украинской сцены.