Умер известный украинский блогер Юрий Криштоп, который прославился благодаря видео о селе

Умер известный украинский блогер Юрий Криштоп, который стал популярным благодаря видео о селе.

Звезды Сети не стало 3 декабря, о чем сообщили его родные. Причина смерти неизвестна, однако незадолго до трагедии блогер попал в больницу и оказался в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Тогда сообщалось, что ситуация со здоровьем Криштопа "очень сложная".

Оказалось, что все было действительно критично. Родные блогера писали, что врачи пытались нормализовать его состояние, чтобы отправить в больницу Киева.

Юрий Криштоп

"Если стабилизируется давление, то смогут транспортировать в больницу Киева. Сейчас шансы 70/30 не в нашу пользу. Остается только молиться и ждать", – писали родные блогера.

К сожалению, 3 декабря сердце звезды Сети не выдержало и остановилось.

Отметим, Юрий Криштоп получил свою популярность благодаря TikTok, где у него было более 300 тысяч подписчиков. Блогер вел семейное хозяйство и снимал видео о своей жизни в селе.

Юрий Криштоп

Напомним, недавно стало известно, что у американского рэпера Эминема умерла мама. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, какими были ее последние дни жизни и почему у нее с сыном были натянутые отношения.

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