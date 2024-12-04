Умер известный украинский блогер Юрий Криштоп, который прославился благодаря видео о селе

Незадолго до смерти звезда Сети попал в больницу.
Умер известный украинский блогер Юрий Криштоп, который стал популярным благодаря видео о селе.
Звезды Сети не стало 3 декабря, о чем сообщили его родные. Причина смерти неизвестна, однако незадолго до трагедии блогер попал в больницу и оказался в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Тогда сообщалось, что ситуация со здоровьем Криштопа "очень сложная".
Оказалось, что все было действительно критично. Родные блогера писали, что врачи пытались нормализовать его состояние, чтобы отправить в больницу Киева.
"Если стабилизируется давление, то смогут транспортировать в больницу Киева. Сейчас шансы 70/30 не в нашу пользу. Остается только молиться и ждать", – писали родные блогера.
К сожалению, 3 декабря сердце звезды Сети не выдержало и остановилось.
Отметим, Юрий Криштоп получил свою популярность благодаря TikTok, где у него было более 300 тысяч подписчиков. Блогер вел семейное хозяйство и снимал видео о своей жизни в селе.
Напомним, недавно стало известно, что у американского рэпера Эминема умерла мама. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, какими были ее последние дни жизни и почему у нее с сыном были натянутые отношения.
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