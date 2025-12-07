ТСН в социальных сетях

Гламур
376
2 мин

Умер известный украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович: что известно о лауреате "Золотой Дзиги"

Художник при жизни прославился большим количеством работ и также преподавательской деятельностью.

Валерия Гажала
Вячеслав Криштофович

Вячеслав Криштофович

В Украине на 79-м году жизни ушел из жизни выдающийся украинский кинорежиссер, сценарист и педагог Вячеслав Криштофович.

Печальную весть сообщили в Национальном союзе кинематографистов. В заявлении отмечается, что смерть Криштофовича стала большой потерей для всего украинского культурного сообщества. И добавляется, что в памяти современников он надолго останется человеком с большим сердцем.

«Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича — человека большой внутренней культуры, мастера, который умел в самом простом увидеть важное. Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим к характерам, откровенным в творческих поисках. Для нас Вьячек был коллегой, другом, человеком со светлыми шутками и неравнодушным сердцем», — отметили в НСКУ.

К слову, Вячеслав Сигизмундович был автором лент, которые стали знаковыми для украинского кинематографа — «Одинокая женщина желает познакомиться», «Автопортрет неизвестного», «Ребро Адама», «Приятель покойного». Его фильмы отличались камерностью, глубокой человечностью и фирменным вниманием к мелочам, в которых он умел увидеть целый мир.

Вячеслав Криштофович

Вячеслав Криштофович

В НСКУ подчеркнули, что художник много сил посвятил педагогической работе и воспитанию новых поколений режиссеров: «Он всегда встречал тех, кто только приходил в профессию, с надеждой и верой. Студенты Криштофовича будут помнить спокойствие, внимательность и доброжелательную требовательность Мастера, благодаря которым вырастали новые голоса нашего кино».

Кроме работы за камерой, Вячеслав Криштофович в молодости появлялся в кадре сам — сыграл роли в фильмах «Совесть», «Сердце Бонивура» и «Первое правило королевы». Его коллеги вспоминают, что режиссер был человеком светлого юмора и большой эмпатии, который всегда находил правильные слова поддержки.

Вячеслав Криштофович

Вячеслав Криштофович

Кроме того, Вячеслав Криштофович был академиком Национальной академии искусств Украины, заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко и «Золотой Дзиги-2018» и многолетним членом Национального союза кинематографистов.

«О нем будут говорить его фильмы и ученики. А мы сохраним благодарность за возможность быть рядом с ним в нашей большой профессии, союзе, жизни… Светлая память, дорогой Вячек. Светлая и благодарная наша память», — щемяще добавили в союзе.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о знаменитостях, которые умерли в 2025 году. Этот год унес немало жизней звезд как и украинских, так и мировых.

376
