Умер известный украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович: что известно о лауреате "Золотой Дзиги"

В Украине на 79-м году жизни ушел из жизни выдающийся украинский кинорежиссер, сценарист и педагог Вячеслав Криштофович.

Печальную весть сообщили в Национальном союзе кинематографистов. В заявлении отмечается, что смерть Криштофовича стала большой потерей для всего украинского культурного сообщества. И добавляется, что в памяти современников он надолго останется человеком с большим сердцем.

«Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича — человека большой внутренней культуры, мастера, который умел в самом простом увидеть важное. Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим к характерам, откровенным в творческих поисках. Для нас Вьячек был коллегой, другом, человеком со светлыми шутками и неравнодушным сердцем», — отметили в НСКУ.

К слову, Вячеслав Сигизмундович был автором лент, которые стали знаковыми для украинского кинематографа — «Одинокая женщина желает познакомиться», «Автопортрет неизвестного», «Ребро Адама», «Приятель покойного». Его фильмы отличались камерностью, глубокой человечностью и фирменным вниманием к мелочам, в которых он умел увидеть целый мир.

В НСКУ подчеркнули, что художник много сил посвятил педагогической работе и воспитанию новых поколений режиссеров: «Он всегда встречал тех, кто только приходил в профессию, с надеждой и верой. Студенты Криштофовича будут помнить спокойствие, внимательность и доброжелательную требовательность Мастера, благодаря которым вырастали новые голоса нашего кино».

Кроме работы за камерой, Вячеслав Криштофович в молодости появлялся в кадре сам — сыграл роли в фильмах «Совесть», «Сердце Бонивура» и «Первое правило королевы». Его коллеги вспоминают, что режиссер был человеком светлого юмора и большой эмпатии, который всегда находил правильные слова поддержки.

Кроме того, Вячеслав Криштофович был академиком Национальной академии искусств Украины, заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко и «Золотой Дзиги-2018» и многолетним членом Национального союза кинематографистов.

«О нем будут говорить его фильмы и ученики. А мы сохраним благодарность за возможность быть рядом с ним в нашей большой профессии, союзе, жизни… Светлая память, дорогой Вячек. Светлая и благодарная наша память», — щемяще добавили в союзе.

