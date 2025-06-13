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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Умер известный украинский музыкант Григорий Чайка: "Океан Эльзы" сделал заявление

Коллектив раскрыл причину смерти своего участника.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
"Океан Эльзы", Григорий Чайка

"Океан Эльзы", Григорий Чайка / © instagram.com/okeanelzy_official

Украинская группа "Океан Эльзы" поделилась печальной новостью - не стало одного из их участников, музыканта Григория Чайки.

О смерти артиста стало известно 12 июня с официальной Instagram-страницы группы. В публикации коллектив отметил, что Григорий долгое время мужественно боролся с онкологическим заболеванием. С грустью артисты почтили память погибшего коллеги.

"Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы "4АЙКА", участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет. Последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг", - говорится в заявлении группы.

Григорий Чайка / © instagram.com/okeanelzy_official

Григорий Чайка / © instagram.com/okeanelzy_official

К слову, Григорий Чайка, кроме основания группы "4АЙКА", был первым гитаристом известного проекта "Sunsay", а также лидером формации "Kislorod". С 2015 года Григорий присоединился к команде "Океана Эльзы" как сессионный гитарист и гитарный техник, сопровождая легендарный коллектив в турах.

На своей странице в соцсетях музыкант делился личным — Чайка проходил курсы химиотерапии, ведь у него диагностировали рак крови. Кроме того, призвал неравнодушных помогать ему в страшной борьбе. Но несмотря на это, он оставался активным и выступал на благотворительных мероприятиях. У музыканта осталась жена и дочь.

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Дата публикации
Количество просмотров
4519
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