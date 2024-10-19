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Умер известный украинский музыкант из группы "Воплі Відоплясова" Алексей Мельченко

Умер известный украинский музыкант из группы "Воплі Відоплясова" Алексей Мельченко

Алексей Мельченко

Артиста не стало в возрасте 48 лет.

Бывший участник группы "Воплі Відоплясова", басист Алексей Мельченко умер.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 48 лет. Печальное известие сообщила его знакомая Анна Пьятакова на своей Facebook-странице. Женщина почтила память Алексея и вспомнила, каким искренним и талантливым он был при жизни. По ее словам, Алексей Мельниченко умер 8 октября. Причины трагедии Анна не раскрыла.

Алексей Мельченко / ©
Алексей Мельченко

"Это будет пост памяти о человеке, с которым мы общались и дружили, когда нам было по 20-25 лет. Об искреннем, талантливом человеке. Он любил музыку, был чрезвычайно талантливым бас-гитаристом. Его жизнь, к сожалению, оборвалась 10 дней назад. Алексей Мельченко… Жаль, что так рано, так грустно… Почивай с миром, друг. Все, кто знал Лешу, вспомните его сегодня. Надеемся, он уже в лучшем мире…", - растрогала Анна Пьятакова.

Отметим, Алексей Мельченко с 2007 года был участником группы "Воплі Відоплясова". Басист ушел из коллектива в 2017 году. В последние годы избегал публичности и не выходил на связь с фанами.

Алексей Мельченко / ©
Алексей Мельченко

Напомним, недавно состоялась первая годовщина смерти бывшего игрока КВН Сергея Сивохо. В памятный день его жена показала могилу покойника, похороненного в Донецке, и почтила память о нем.

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