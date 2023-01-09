Умер известный украинский режиссер Макс Арделян

Ушел из жизни известный украинский режиссер Макс Арделян, известный по своим музыкальным проектам "Таврийские игры" и "Золотая жар-птица".

О смерти режиссера сообщила в Facebook его жена Наталья Богданова. Он скончался 8 января в 42-летнем возрасте.

"Мой Ангел. Он создавал праздники и пошел в праздник. Он любил жить по полной, всем все организовывать, быть в центре событий и... удивлять. Он не изменил своим принципам и удивил всех нас в последний раз. Это был сон для него и жестокая реальность для других. Уйти на Рождество во сне — это особая благодать и божья любовь. Продолжаем его любить и помнить, а пока должны просто отпустить", — написала Наталья.

Свои соболезнования семье Арделяна выразили такие украинские знаменитости, как Надя Дорофеева, Юла, Олег Бондарчук, Светлана Тарабарова, Оля Цибульская и другие. Все запомнили Макса, как доброго, талантливого человека, настоящего мастера своего дела, с которым всегда хотелось работать.

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