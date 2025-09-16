Умер лауреат "Оскара", легендарный актер Роберт Редфорд

Роберт Редфорд / © Associated Press

Легендарный американский актер и режиссер Роберт Редфорд, который является лауреатом кинопремии "Оскар", умер.

Печальную новость сообщило издание People. Артиста не стало во вторник утром, 16 сентября. Жизнь Роберта Редфорда оборвалась в его собственном доме. В последние минуты рядом с ним были его близкие и родные. Актер скончался в возрасте 89 лет.

"Роберт Редфорд умер 16 сентября 2025 года в своем доме в горах Юты - месте, которое он любил, окруженный теми, кого любил. Нам будет его очень не хватать. Семья просит о конфиденциальности", - говорится в сообщении близких актера.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Что стало причиной смерти - пока не сообщают. Однако отмечается, что артист ушел из жизни во сне.

К слову, Роберт Редфорд был американским актером, режиссером и бизнесменом. Артист известен своими работами в таких фильмах, как "Буч Кэссиди и Санденс Кид", "Афера", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать", "Из Африки" и других. Роберт Редфорд вошел в историю мирового кинематографа, как один из шести режиссеров, которым удалось получить "Оскар" за дебютную ленту. Также он был номинирован на киномпремию как актер за фильм "Афера".

