Умер легендарный актер Игорь Тетруев, боровшийся с агрессивной онкологией: что известно

Игорь Тетруев / © соцмережі

Реклама

В Киеве скончался актер театра и кино Игорь Тетруев , который в последние месяцы жизни боролся с агрессивным онкологическим заболеванием.

О смерти артиста сообщили представители Киевского академического театра кукол «Замок на горе», где занимал должность заместителя директора — художественного руководителя. Для коллектива это известие стало тяжелым ударом. Коллеги вспоминают Игоря Александровича как человека, на которого всегда можно было положиться. Он посвятил часть жизни родному театру. А в последние месяцы его команда пыталась поддержать артиста в борьбе за жизнь.

Реклама

«С глубокой грустью сообщаем, что сегодня ушел из жизни наш дорогой коллега, замечательный человек и настоящий друг Игорь Александрович Тетруев. Игорь Александрович был неотъемлемой частью нашей семьи. Человеком, которого мы искренне ценили и уважали, на которого всегда можно было положиться. Его профессионализм, человечность, доброта и преданность родному театру навсегда останутся в нашей памяти. Трудно найти слова, чтобы передать боль этой потери. Сегодня наш „Замок“ потерял не просто коллегу, а близкого человека, который был частью его жизни и истории», — говорится в сообщении театра.

Реклама

Игорь Тетруев / © соцмережі

Тетруев имел разностороннее художественное образование. Он окончил Львовскую консерваторию по специальности «музыкант-исполнитель», а затем получил специальность режиссера массовых праздников в Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств. Кроме работы в театре актер снимался в украинских сериалах, где преимущественно исполнял роли второго плана.

«Замок на горе» до последнего пытался помочь своему коллеге. Летом 2026 года стало известно о его тяжелом диагнозе, а уже в августе театр обратился к общественности с призывом принять участие в сборе средств на лечение.

Игорь Тетруев / © соцмережі

По медицинским документам, у Игоря Тетруева диагностировали плеоморфную недифференцированную саркому мягких тканей правого бедра с метастазами в легкие. В тот момент артист уже прошел пять курсов полихимиотерапии и курс дистанционной лучевой терапии. Несмотря на сложное лечение, коллеги продолжали искать возможность поддержать его.

Игорь Тетруев / © соцмережі

Напомним, недавно умерла путинистка Лидия Федосеева-Шукшина, игравшая роль мадам Грицацуевой в "12 стульях".

Реклама

Новости партнеров