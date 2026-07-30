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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Умер легендарный британский актер из "Игры престолов" и "Доктора Кто": что стало причиной смерти звезды

Коллеги эмоционально отреагировали на печальную новость.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Том Чедбон

Том Чедбон

Британский актёр Том Чедбон, известный по ролям в «Игре престолов», «Докторе Кто» и фильме о Джеймсе Бонде «Казино Рояль», скончался в возрасте 80 лет.

Печальную новость подтвердила в Facebook компания Fantom Events, с которой артист сотрудничал на протяжении многих лет. Там сообщили, что Чедбон скончался в минувшие выходные. Причину смерти его родные и близкие решили не разглашать. Новость быстро всколыхнула поклонников британского телевидения и коллег актера. В компании подчеркнули, что он оставил после себя не только десятки ролей, но и теплые воспоминания тех, кому посчастливилось с ним работать.

«Нам очень грустно узнать о том, что в минувшие выходные скончался Том Чедбон. Том был хорошо знаком многим благодаря многочисленным ролям в телесериалах и фильмах, в частности в „Докторе Кто“, „Джеймсе Бонде“ и „Игре престолов“. В работе с ним всегда чувствовалась теплота и радушие, и мы выражаем свои соболезнования его семье в это печальное время», — говорится в сообщении.

Том Чедбон

Том Чедбон

На известие о смерти актёра также отреагировали его коллеги. В частности, британская актриса Лиза Бауэрман, которая работала вместе с Чедбоном над проектами вселенной «Доктора Кто», не скрывала эмоций. Она кратко, но искренне выразила свои соболезнования.

«О нет… Я не слышала. Как невероятно грустно. Он был замечательным», — написала актриса.

Том Чедбон

Том Чедбон

Том Чедбон

Том Чедбон

За десятилетие творческой карьеры Том Чедбон стал одним из самых известных характерных актёров британского телевидения. На его счету более 120 ролей в кино и сериалах. Несмотря на то, что он редко играл главных героев, его персонажи неизменно запоминались зрителям.

Том Чадбон родился 27 февраля 1946 года в английском Лутоне. Актёрскую карьеру он начал в конце 1960-х, а широкую известность принесло ему появление в культовом сериале «Доктор Кто», где он сыграл сразу нескольких персонажей в разные годы. Также он снялся в фильме об агенте 007 «Казино Рояль», а одной из его последних громких работ стала роль верховного септона Мейнарда в финальном сезоне «Игры престолов».

Том Чедбон

Том Чедбон

Напомним, недавно внезапно скончался режиссёр культового фильма «Маска» Чак Рассел. Его обнаружили без признаков жизни у себя дома.

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Дата публикации
Количество просмотров
199
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