Умер легендарный британский актер из "Игры престолов" и "Доктора Кто": что стало причиной смерти звезды

Том Чедбон

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Британский актёр Том Чедбон, известный по ролям в «Игре престолов», «Докторе Кто» и фильме о Джеймсе Бонде «Казино Рояль», скончался в возрасте 80 лет.

Печальную новость подтвердила в Facebook компания Fantom Events, с которой артист сотрудничал на протяжении многих лет. Там сообщили, что Чедбон скончался в минувшие выходные. Причину смерти его родные и близкие решили не разглашать. Новость быстро всколыхнула поклонников британского телевидения и коллег актера. В компании подчеркнули, что он оставил после себя не только десятки ролей, но и теплые воспоминания тех, кому посчастливилось с ним работать.

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«Нам очень грустно узнать о том, что в минувшие выходные скончался Том Чедбон. Том был хорошо знаком многим благодаря многочисленным ролям в телесериалах и фильмах, в частности в „Докторе Кто“, „Джеймсе Бонде“ и „Игре престолов“. В работе с ним всегда чувствовалась теплота и радушие, и мы выражаем свои соболезнования его семье в это печальное время», — говорится в сообщении.

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Том Чедбон

На известие о смерти актёра также отреагировали его коллеги. В частности, британская актриса Лиза Бауэрман, которая работала вместе с Чедбоном над проектами вселенной «Доктора Кто», не скрывала эмоций. Она кратко, но искренне выразила свои соболезнования.

«О нет… Я не слышала. Как невероятно грустно. Он был замечательным», — написала актриса.

Том Чедбон

Том Чедбон

За десятилетие творческой карьеры Том Чедбон стал одним из самых известных характерных актёров британского телевидения. На его счету более 120 ролей в кино и сериалах. Несмотря на то, что он редко играл главных героев, его персонажи неизменно запоминались зрителям.

Том Чадбон родился 27 февраля 1946 года в английском Лутоне. Актёрскую карьеру он начал в конце 1960-х, а широкую известность принесло ему появление в культовом сериале «Доктор Кто», где он сыграл сразу нескольких персонажей в разные годы. Также он снялся в фильме об агенте 007 «Казино Рояль», а одной из его последних громких работ стала роль верховного септона Мейнарда в финальном сезоне «Игры престолов».

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Том Чедбон

Напомним, недавно внезапно скончался режиссёр культового фильма «Маска» Чак Рассел. Его обнаружили без признаков жизни у себя дома.

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