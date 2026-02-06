Скончался легендарный кинооператор Павел Лойко: вдова Игоря Поклада шокировала причиной смерти соседа

Павел Лойко

Реклама

4 февраля на 83-м году жизни скончался украинский кинооператор Павел Лойко, который десятилетиями работал в отечественном кинематографе.

Трагические обстоятельства смерти деятеля культуры обнародовала Светлана Поклад — вдова композитора Игоря Поклада. В публикации на Facebook она сообщила, что последние месяцы жизни Лойко и его жена находились в крайне тяжелом материальном положении. По ее словам, супруги фактически остались без удовлетворения базовых потребностей, и нехватка пищи и тепла стала фатальной.

Светлана Поклад рассказала, что семья вела уединенный образ жизни и почти не общалась с соседями. Только после смерти мужа его вдова призналась, что в течение двух недель они пили только воду, потому что не имели денег даже на самое необходимое. Сердце Павла Лойко не выдержало такого истощения.

Реклама

«Произошла трагедия. Ночью умер сосед. Он умер от голода и холода. Семья — он и жена. Больше никого. К сожалению, они были отшельниками, никого в свою жизнь не пускали. Максимум — "добрый день", "добрый вечер". А так участок, огородик… И возраст 80+. Вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Сердце мужа остановилось, не выдержало. Осталась жена Лидия пожилого возраста. Положение материальное очень тяжелое», — ошеломила вдова Поклада.

Пост Светланы Поклад e Facebook

Из-за трудных обстоятельств жена покойного не имела возможности самостоятельно организовать похороны. Впрочем, после огласки ситуации на трагедию откликнулись местные власти. Староста Ворзеля Вячеслав Преподобный уже сообщил, что прощание с кинооператором будет профинансировано из бюджета громады.

Светлана Поклад также выразила надежду, что вдова Павла Лойко — Лидия — не останется один на один с проблемами и получит необходимую поддержку от социальных служб.

«Я искренне благодарна всем, кто не прошел мимо беды. Надеюсь, после огласки социальные службы смогут помочь вдове. Мы, соседи, тоже будем следить за ситуацией. И почему-то верю, что теперь пани Лидия сможет контактировать с нами всеми. Еще раз спасибо вам за искренность», — добавила Светлана.

Реклама

Павел Лойко

Отдельно она обратилась к украинцам с эмоциональным призывом не быть равнодушными, внимательнее смотреть вокруг и помогать тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах — пожилым людям, одиноким, матерям с детьми. Она напомнила, что взаимная поддержка уже спасала многих в самые тяжелые периоды войны.

Известно, что Павел Лойко жил в Ворзеле с 1990-х годов. На протяжении карьеры он работал на Национальной киностудии имени Александра Довженко и был причастен к созданию культовых лент, среди которых — «Пропавшая грамота» и «Ральф, здравствуй».