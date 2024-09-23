Умер легендарный участник ABBA Роджер Палм: известная причина смерти

Музыкант умер на 76-м году жизни.
Легендарный барабанщик группы "АВВА" Роджер Палм умер.
Музыкант ушел из жизни еще в субботу 21 сентября. Печальное известие обнародовало издание Aftonbladet, опираясь на информацию от семьи артиста. Известно, что барабанщик долгое время страдал от болезни Альцгеймера. Это и привело к ухудшению здоровья и смерти 75-летнего Роджера Палма.
"Он был искренним и скромным мужчиной, который всегда стоял на стороне друзей и семьи. Мы несказанно скучаем по нему, и он оставляет за собой огромную пустоту. Мы будем вспоминать его только с любовью", — говорится в сообщении семьи Роджера.
Свои слова скорби также выразил гитарист группы "АВВА" Янне Шеффер на своей Facebook-странице.
"Один из лучших барабанщиков Швеции Роджер Палм больше не с нами. Я скучаю по тебе, Роджер, по твоим счастливым крикам в студии, когда мы создавали музыку. Я всегда буду помнить тебя. Почивай с миром", — высказался о смерти коллеги Шеффер.
Отметим, Роджер Палм еще с детства увлекался музыкой. В начале 1970-х присоединился к культовой группе "АВВА". Это и принесло ему огромную славу. Благодаря барабанщику на свет родились такие хиты, как "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Thank You for the Music" и многие другие. Также он известен своими сотрудничества с Тедом Гардеестадом и группами "Gimmicks" и "Beatmakers".
Читайте также:
- В Москве осквернили могилу путиниста Маслякова, который яро поддерживал войну в Украине
- Бывшая Кличко Панеттьери прокомментировала "нетрезвое" интервью и ответила на упреки, что у нее случился срыв
- Актеры из фильма "Матрица" тогда и сейчас: как за 25 лет изменились Нео, Тринити и другие герои боевика