Умер легендарный украинский режиссер Виллен Новак, который отдал кинематографу 55 лет жизни

Виллен Новак / © facebook.com/ukrainefilmagency

Реклама

На 89-м году жизни скончался украинский режиссер, народный артист Украины Виллен Новак.

Печальное известие сообщил Национальный союз кинематографистов Украины. Более 55 лет художник посвятил кинематографу, став одной из ключевых фигур Одесской киностудии и украинского кино в целом. Он был режиссером, сценаристом и актером, а также членом Национального союза кинематографистов Украины и Национальной академии искусств Украины. Коллеги называют его «олицетворением целой эпохи» и человеком, который жил своей профессией.

«Фильмы Виллена Захаровича не раз получали награды на международных фестивалях. И даже в почтенном возрасте он продолжал творить, подарив нам в 2021 году знаковую картину „Почему я жив“, которая была признана лучшей на Europe Film Festival в Великобритании и международном кинофестивале Future of Film Awards и которая стала своеобразным творческим завещанием режиссера. Союз кинематографистов Украины выражает искренние соболезнования семье и близким Виллена Захаровича. Это большая потеря для каждого, кто имел честь знать Мастера и работать с ним», — говорится в посте союза.

Реклама

После учебы в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого режиссер переехал в Одессу, где и сформировался как мастер. Его дебютная лента «Ринг» (1973) сразу привлекла внимание зрителей, а дальше появились десятки работ, среди которых «Дикая любовь», «Гу-га», «Красные дипкурьеры» и другие.

Особое место в творчестве режиссера занимает фильм «Принцесса на бобах» (1997), который стал лидером кинопроката своего года и получил многочисленные награды международных фестивалей.

Последней большой работой художника стала лента «Почему я жив» (2021), отмеченная на европейских кинофорумах. Особенно символично, что лента о событиях в Мариуполе времен Второй мировой войны приобрела новое звучание уже во время современной российской агрессии, став для зрителей эмоциональным и тревожным напоминанием о повторении истории.

В самом конце Национальный союз кинематографистов Украины цитирует Новака: «Искусство должно делать человека лучше. Если после фильма в сердце зрителя осталось хотя бы немного тепла — значит, я работал не зря».

Реклама

Информацию о дате и времени прощания обещают предоставить позже.