Умер младший сын певицы Тины Тернер

Ему было 62 года.
Легендарная певица Тина Тернер потеряла второго сына Рональда (Ронни) Тернера.
Сын исполнительницы ушел из жизни 8 декабря в Сан-Фернандо. Как сообщает издание TMZ, в службу спасения поступил звонок от прохожих, увидевших Ронни без сознания на улице неподалеку от дома.
К сожалению, сын певицы не дождался скорой приезда и умер. Что именно стало причиной смерти 62-летнего Ронни неизвестно, но известно, что он боролся с онкологическим заболеванием.
Отметим, что в свое время Ронни также засветился в Голливуде — вместе с матерью он разбирался в ее биографическом фильме "На что способна любовь" (What's Love Got To Do With It).
Напомним, что в 2018 году старший сын певицы Крейг совершил самоубийство. В тот момент ему было 59 лет.
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