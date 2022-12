Умер младший сын певицы Тины Тернер

Легендарная певица Тина Тернер потеряла второго сына Рональда (Ронни) Тернера.

Сын исполнительницы ушел из жизни 8 декабря в Сан-Фернандо. Как сообщает издание TMZ, в службу спасения поступил звонок от прохожих, увидевших Ронни без сознания на улице неподалеку от дома.

К сожалению, сын певицы не дождался скорой приезда и умер. Что именно стало причиной смерти 62-летнего Ронни неизвестно, но известно, что он боролся с онкологическим заболеванием.

Отметим, что в свое время Ронни также засветился в Голливуде — вместе с матерью он разбирался в ее биографическом фильме "На что способна любовь" (What's Love Got To Do With It).

Напомним, что в 2018 году старший сын певицы Крейг совершил самоубийство. В тот момент ему было 59 лет.

