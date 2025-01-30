Умер народный артист Украины и основатель ансамбля танца "Ятрань" Анатолий Кривожиха

Балетмейстера не стало в возрасте 99 лет.

Народный артист Украины и основатель ансамбля танца Украины "Ятрань" Анатолий Кривожиха умер.

Печальное известие в Telegram подтвердил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Балетмейстера не стало 29 января. Анатолий Кривохижа ушел из жизни в возрасте 99 лет. Прощание с артистом состоится 31 января с 09:30 до 12:00 в Кировоградской областной филармонии.

"Грустная новость — не стало Анатолия Михайловича Кривохижи. Народного артиста Украины, одного из патриархов украинской хореографии, художественного руководителя знаменитого ансамбля "Ятрань", театра музыки, песни и танца "Зоряны". Не стало мастера, художника, учителя… Сочувствие семье, хореографическому сообществу, ученикам", — сообщил Райкович.

Анатолий Кривохижа / Фото: suspilne.media

Отметим, Анатолий Кривожиха являлся культурным деятелем и педагогом. В 1957 году он основал ансамбль танца Украины "Ятрань", который демонстрировал народные хореографические искусства. В 1986 году Кривохижа организовал академический театр народной музыки, песни и пляски "Зоряны" при Кировоградской областной филармонии. Балетмейстер внес немалый вклад в развитие украинского народного танца.

Напомним, недавно стало известно, что умер актер театра и кино Василий Черношкур. Его не стало в возрасте 78 лет.

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