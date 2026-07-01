Умер народный артист Украины Николай Янченко

Николай Янченко

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Украинский певец, композитор и поэт Николай Янченко умер. Ему было 66 лет.

Печальное известие 1 июля сообщила солистка группы «Лесапетный батальон» Наталья Фалион, а также супруга покойного музыканта. Певица почтила память коллеги и выразила соболезнования его родным и близким. Причину смерти народного артиста Украины пока не разглашают.

«Ушел из жизни наш друг, коллега, невероятно талантливый поэт, Народный артист Украины Николай Янченко», — написала Фалион.

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Пост Наталии Фалион / © instagram.com/nataliafalion

Напомним, Николай Янченко родился в 1959 году в селе Канава в Винницкой области. Его творчество тесно связано с Подольем, народными традициями и украинской песней.

Активную творческую деятельность артист начал в 1993 году, выпустив сборник «Моївське весілля». Сначала он выступал на свадьбах и семейных праздниках, а затем посвятил себя большой сцене и концертной деятельности. Янченко также был основателем и неизменным организатором фестиваля народной и эстрадной песни «Мамина піч», который ежегодно проходил на его малой родине.

За годы творчества Николай Янченко создал десятки душевных и шутливых композиций, полюбившихся украинцам и ставших настоящими народными хитами. Из-за одной из самых известных песен артиста часто называли «главным кумом Украины».

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